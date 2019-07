Vernederd door Neymar, De Ligt & De Jong - PSG's transfercrisis

De topclub uit Parijs greep deze zomer opzichtig naast de gedroomde versterkingen en moet vrezen dat de duurste speler ter wereld gaat vertrekken.

Als er deze zomer een ding pijnlijk duidelijk is geworden, is het wel dat Paris Saint-Germain er niet meer in slaagt om grote sterren te verleiden met een flinke som geld.

werd acht jaar geleden overgenomen door rijke Qatarese eigenaren en wat volgde was een periode vol peperdure versterkingen zoals Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva - en recenter - Neymar en Kylian Mbappé. Allemaal grote namen, maar die tijd lijkt nu voorbij.

Vorig seizoen werden de Parijzenaars ingeklemd door de regels van Financial Fair Play (FFP) nadat men in 2017 alle records brak door meer dan 400 miljoen euro af te tikken voor alleen de voorhoede. De club werd gedwongen de hand op de knip te doen en luisterde netjes.

In 2019 is dat boekhoudkundige probleem echter voorbij en heeft de club geen excuses meer voor de teleurstellende transferperiode, waarin men opzichtig naast de twee gedroomde versterkingen greep en simpelweg werd afgetroefd door andere Europese grootmachten.

Eerst was het dat Frenkie de Jong voor de neus van de Parijse club wegkaapte en vervolgens was het na een lang gevecht dat er vandoor ging met de handtekening van voormalig -captain Matthijs de Ligt.

PSG's financiële aantrekkingskracht bleek ontoereikend om de twee Nederlandse sterren te overtuigen. Minder hoog aangeslagen spelers als Pablo Sarrabia, Ander Herrera en Abdou Diallo tekenden wel, maar toch zal men allerminst tevreden zijn op de burelen van het Parc-des-Princes.

Zelfs het wegkapen van het grote Nederlandse talent Xavi Simons van Barcelona is niet genoeg om de mislukte transferzomer te verbloemen, want PSG blijkt niet langer in staat om de absolute topspelers - degenen die bij de beste clubs gewild zijn - in te lijven.

Uitstraling lijkt hiervoor het grootste probleem voor PSG, dat in de ondanks alle investeringen van de afgelopen jaren maar niet wint. Vooral de uitschakelingen tegen Barcelona (2017) en (2018) laten zien hoe fragiel het geraamte is bij het team van Thomas Tüchel.

Wat mogelijk een nog grotere rol speelt, is de manier waarop de PSG-spelers worden behandeld. Van buitenaf heeft iedereen kunnen zien hoe de clubleiding twee jaar lang alle streken van vedette Neymar met de mantel der liefde bedekte, terwijl andere, veel meer toegewijde spelers zich geen enkele misstap konden veroorloven bij de directie.

Dat zendt allerlei verkeerde signalen uit naar potentiële aanwinsten en de duurste speler ter wereld houdt de club ook nu in zijn greep, al lijkt de benoeming van landgenoot Leonardo als sportief directeur een zegen te zijn voor de club. Hij heeft het gedrag van Neymar publiekelijk een halt toegeroepen en daar was lef voor nodig.

Mogelijk zorgt dit er uiteindelijk voor dat de voormalig ster van Barcelona vertrekt - nu hij publiekelijk heeft aangegeven dat hij de club wil verlaten om terug te keren naar Camp Nou - maar dan heeft de club in ieder geval haar geloofwaardigheid terug en dat is een prijs die de club van harte bereid moet zijn om te betalen.

Neymar's komst betekende een hoogtepunt voor PSG, maar het wordt nog lastig om weer van hem af te komen. Europa's grootste clubs hebben allemaal al fors geïnvesteerd in de selectie van volgend jaar, dus heeft dat flinke happen genomen uit de transferbudgetten.

Het maakt het voor potentiële kopers lastig om binnen de regels van de FFP te blijven als ze Neymar willen halen. Hierom worden ruildeals genoemd als optie om de Braziliaan toch in te lijven - vooral van Barcelona, dat bereid zou zijn om Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé in te zetten.

Dat klinkt in theorie niet slecht, maar voor de hyperambitieuze Parijzenaars zou het weer een nieuwe geloofwaardigheidscrisis veroorzaken. Het is immers bepaald niet fraai als je jouw beste speler moet ruilen tegen overbodige krachten van een concurrent.

Het is echter niet alleen Neymar die tegen de hiërarchie aanschopt bij PSG. De uit de eigen jeugd doorgebroken middenvelder Adrien Rabiot gooide vorig seizoen ook zijn kont tegen de krib voordat hij deze zomer transfervrij naar Juventus verkaste.

Trainer Thomas Tüchel was allerminst tevreden met de handelswijze van het bestuur en suggereerde vrij openlijk dat hij niet langer door een deur kon met voormalig sportief directeur Antero Henrique, die de club in juni verliet.

"Ik ben fan van de speler en, zoals ik al vaak heb gezegd, was hij een sleutelspeler voor ons als hij op het veld stond", zei de trainer in december tegen Canal+. "De club heeft de beslissing genomen en ik moet het respecteren. Ik ben er niet blij mee, maar moet het accepteren."

Zelfs Kylian Mbappé, geboren en getogen in Parijs, hintte naar een vertrek nadat hij in mei de Speler van het Jaar award had gewonnen. "Ik heb een tweede keerpunt in mijn carrière bereikt", opende de topscorer en wereldkampioen zijn verrassende speech.

"Ik heb hier veel dingen ontdekt en ik voel dat het misschien wel tijd is om meer verantwoordelijkheid op me te nemen. Ik hoop dat het bij PSG is - dat zou mij deugd doen - maar het kan ook ergens anders zijn bij een nieuw project", waarschuwde Mbappé zijn toehoorders.

Al dit soort publiekelijke machtspelletjes zijn bepaald geen promotie voor de Parijzenaars, die willen uitstralen dat het fijn is om in Frankrijk te verblijven, dat PSG het beste project heeft om prijzen te winnen en dat je als topspeler simpelweg bij Paris Saint-Germain gespeeld moet hebben.

Met het opnieuw aanstellen van Leonardo - die in 2013 afzwaaide na een ruzie met een scheidsrechter, heeft de club de eerste stap al ondernomen om het bloeden te stoppen. PSG zette haar grootste stappen voorwaarts met hem aan het roer en hoopt nu die kant weer op te gaan.

Zijn terugkeer op 1 juli kan echter al te laat zijn om deze zomer nog iets recht te zetten. Hij zal dit jaar moeten gebruiken om het krediet van de buitenwereld terug te winnen en het doel voor deze zomer is nu damage-control en roeien met de riemen die er zijn.

Dat is een bittere pil voor de puissant rijke eigenaren, maar het is niet anders. Ook PSG moet dealen met de werkelijkheid en met de juiste dosis nederigheid lukt het de komende jaren misschien weer wel om absolute topspelers naar Parijs te halen.