Vermoedelijke opstelling: Dumfries en Malen moeten wijken bij Oranje

Ronald Koeman kiest tegen Noord-Ierland voor Joël Veltman en Quincy Promes in de basis, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond.

De vermoedelijke keuze van de bondscoach van Oranje gaat ten koste van de 'ers Denzel Dumfries en Donyell Malen, die tegen Estland (0-4 winst) nog op een basisplaats konden rekenen.

Het middenveld blijft naar verwachting hetzelfde, waardoor Marten de Roon de voorkeur behoudt boven Donny van de Beek. Koeman weet wat het te doen staat. "We moeten ons plaatsen en de twee duels met Noord-Ierland zijn cruciaal voor dat ticket", aldus de keuzeheer. "Voetballend en kwalitatief zijn we beter dan Noord-Ierland, maar dat betekent niet dat het een gemakkelijke wedstrijd wordt."

Koeman kent de kwaliteiten van de tegenstander van donderdag. "Het zijn vechtmachines, veel directer in de speelstijl en fysieke duels opzoekend. Je moet voorbereid en zelf goed zijn, om de arbeid en agressiviteit die zij erin gooien te pareren. Ze zullen, net als bijvoorbeeld Wit-Rusland hier, compact spelen. We moeten geduldig zijn, het kan dan niet altijd snel. Als we een goed positiespel spelen, dan kan een tegenstander het vaak op een gegeven moment niet meer belopen."

De spelers van het Nederlands elftal worden volgens Koeman in de voorbereiding op de duels met Noord-Ierland en Wales heel individueel belast. "Wie kan welke intensiteit aan? Sommige spelers kwamen zondagavond laat nog in actie, anderen zaterdag. De ene heeft een lange reistijd gehad om hier te komen, de andere hoeft maar kort in de auto te stappen. Dat speelt allemaal mee. Het belangrijkste is dat iedereen er staat als het moet."

De vermoedelijke opstelling van Oranje: Cillessen, Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Promes, Depay, Babel