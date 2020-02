Vermeulen legt 'bizarre' taferelen inzake Van Bommel en Raiola op tafel

Arno Vermeulen ziet de crisis groter worden bij PSV en wijst onder anderen naar zaakwaarnemer Mino Raiola en Mark van Bommel.

In de afgelopen dagen is er veel geschreven over de invloed van de ex-trainer bij de Eindhovenaren en volgens de analist van de NOS klopt het dat zowel Van Bommel als Raiola nog altijd invloed uitoefenen. "Van Bommel zit met rancune", stelt Vermeulen.

"Hij is ten onrechte ontslagen, vindt hij. Een paar dingen zijn heel bizar", vervolgt de voetbalcommentator bij Studio Voetbal. "Het lijkt erop dat Van Bommel en Raiola samen optrekken."

"Steven Bergwijn (die is vertrokken naar , red.) had een goed contact met Van Bommel, maakt amok en forceert een transfer naar Tottenham."

"Nog gekker: Mohamed Ihattaren ruilt zijn zaakwaarnemer in en komt terecht bij Raiola. Denzel Dumfries, de aanvoerder, ruilt zijn zaakwaarnemer in en komt terecht bij... Raiola."

"Ik denk dat Van Bommel daar een rol in speelt. Hij zit bij de familie van Raiola. Die helpen elkaar", aldus Vermeulen. De analist ziet dat Raiola nu een machtspositie heeft ten opzichte van algemeen directeur Toon Gerbrands.

Vermeulen claimt dat Raiola ook interesse had om Bergwijn te begeleiden en dat diens huidige zaakwaarnemer, Fulco van Kooperen, zich daarom juist heeft ingezet om de transfer naar Tottenham nu rond te krijgen.

Ook meldt Vermeulen dat Van Bommel anderhalf jaar geleden aan Jürgen Dirkx zei dat hij assistent-trainer kon worden als hij deel ging uitmaken van de stal van Raiola.

"Geen club wil een blok van spelers van dezelfde zaakwaarnemer", zegt Vermeulen over de huidige situatie bij de Eindhovenaren. Vermeulen stelt dat de ontwikkelingen inzake de spelers van en hun contacten met Raiola niet prettig zijn voor de leiding van PSV.

"Net nu Van Bommel weg is, stappen spelers over naar Raiola. Dat is voor PSV complicerend. Voor Gerbrands is dit niet prettig."