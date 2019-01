Vermeij is goud waard voor Den Bosch; Jong Ajax krijgt pak slaag

FC Den Bosch blijft de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De blauwhemden wonnen vrijdag met 3-0 de derby tegen TOP Oss.

FC Den Bosch - TOP Oss 3-0

FC Den Bosch slaagde er in de eerste helft niet in om te scoren. Het team van Wil Boessen kwam niet verder dan een rebound van Oussama Bouyaghlafen tegen de lat. De trainer greep in de rust in en bracht Vincent Vermeij binnen de lijnen. De aanwinst kreeg meteen een goede kans: zijn kopbal werd over het doel getikt door keeper Nick Olij. Even later werd het via Stefano Beltrame alsnog 1-0, na een pass van Vermeij. Even later scoorde Beltrame opnieuw na voorbereidend werk van de spits en daarmee was de wedstrijd wel gespeeld: 2-0. Via Sven Blummel liep de koploper van de Keuken Kampioen Divisie nog uit naar een 3-0 zege. Beltrame was vervolgens dicht bij een hattrick, maar mikte rakelings naast.



FC Twente - Jong FC Utrecht 1-0

FC Twente kreeg al in de eerste minuut een goede kans in De Grolsch Veste, maar Rafik Zekhnini stuitte op de doelman. Na een klein kwartier was het alsnog raak, want na voorbereidend werk van Aitor Cantalapiedra scoorde Matthew Smith de 1-0. Onder anderen Aitor was hierna dicht bij de 2-0, maar er werd niet meer gescoord. In de tweede helft hoopte de thuisploeg Jong FC Utrecht definitief de nek om te draaien, maar Javier Espinosa en Smith vonden het net niet. Aan de andere kant had Keelan Lebon er 1-1 van kunnen maken na een prachtpass van Redouan El Yaakoubi, maar de Fransman besloot naast. FC Twente trok de voorsprong over de streep en zag Oussama Assaidi na 76 minuten zijn rentree maken.



Sparta Rotterdam - Roda JC Kerkrade 2-2

Sparta kende een daverende start op Het Kasteel, want binnen twee minuten schoot verdediger Bart Vriends raak. Laros Duarte was later dicht bij de 2-0, maar stuitte op de uitblinkende doelman Radomir Novakovic. Lars Veldwijk liet hierna mogelijkheden liggen en zag Mohamed Rayhi er uiteindelijk 2-0 van maken. Roda gaf zich echter niet gewonnen: Mario Engels tekende op slag van rust voor de aansluitingstreffer en nam kort na de pauze ook de 2-2 voor zijn rekening. De beste kansen waren hierna voor Veldwijk van Sparta, maar er zouden geen doelpunten meer vallen op Spangen.



Go Ahead Eagles - Almere City 2-1

In het eerste half uur waren de beste kansen voor Go Ahead, want Pieter Langedijk, Paco van Moorsel en Jeff Stans kregen goede doelkansen in De Adelaarshorst. Het was echter Almere dat scoorde, want Niek Vossebelt benutte na 29 minuten een strafschop. Vijf minuten voor rust kwam Kowet langszij: Van Moorsel scoorde uit een rebound nadat een kopbal van verdediger Jeroen Veldmate was gekeerd. De Deventer thuisploeg ging na de onderbreking op jacht naar de bevrijdende 2-1 en vond die een kwartier voor tijd: invaller Thomas Verheydt stond koud in het veld toen hij scoorde op aangeven van Jaroslav Navrátil.



RKC Waalwijk - Jong Ajax 4-1

RKC beleefde een prachtig tweede kwart van de wedstrijd. Debutant Sylla Sow opende na 22 minuten de score in het Mandemakers Stadion en even later maakte Anas Tahiri er 2-0 van. Sow tekende na dertig minuten voor zijn tweede van de avond en Stijn Spierings verzorgde met een droge knal de 4-0. Bij Ajax werden in de rust twee wissels doorgevoerd: Teun Bijleveld en Nicolas Kühn kwamen erin. De Amsterdammers deden via een kopbal van Sven Botman uit een hoekschop nog wat terug, maar kwamen niet verder meer. Jong Ajax staat nu op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie; RKC bezet de tiende positie.



Helmond Sport - SC Cambuur 0-1

In een bijzonder mistig SolarUnie Stadion wisten beide teams in de eerste helft nauwelijks gevaar te stichten. Cambuur was de bovenliggende partij, maar liet via onder anderen Kevin van Kippersluis enkele mogelijkheden onbenut. Vlak na de onderbreking wist de club uit Leeuwaarden alsnog op voorsprong te komen. Kevin Jansen combineerde met Tyrone Conraad, waarna laatstgenoemde alleen voor doelman Stijn van Gassel koelbloedig afrondde. Cambuur hield in het laatste halfuur stand en kan zo voor het eerst dit kalenderjaar drie punten bijschrijven in de Keuken Kampioen Divisie.



FC Volendam - FC Eindhoven 1-3

FC Volendam beleefde een absolute droomstart in het eigen Kras Stadion. Nick Doodeman werd in de eerste minuut van de wedstrijd de diepte ingestuurd door Boy Deul en zorgde vervolgens op overtuigende wijze voor de 1-0. De ploeg van trainer Hans de Koning liet daarna na om zijn voorsprong uit te breiden en kreeg daar in het eerste kwartier na rust de rekening voor gepresenteerd. Elton Kabangu kon na gestuntel achterin bij FC Volendam eenvoudig voor de gelijkmaker zorgen, waarna FC Eindhoven door treffers van Marcelo Lopes en Samy Bourard razendsnel uitliep naar een 1-3 voorsprong. Het bezoek kwam daarna niet meer in de problemen en boekte zo zijn tweede zege dit kalenderjaar.



NEC - Telstar 1-1

Zonder Anass Achahbar en Brahim Darri, beiden vanwege disciplinaire redenen geschorst, begon NEC voortvarend aan de wedstrijd. Een poging van Joey van den Berg werd na negen minuten ongelukkig van richting veranderd door Telstar-verdediger Kick Groot, die met een eigen doelpunt verantwoordelijk was voor de 1-0. De Nijmegenaren bleven daarna domineren, maar door een rake volley van Anass Najah na een halfuur spelen kon Telstar toch met een 1-1 tussenstand aan de thee. Vlak na de onderbreking was NEC via Ferdy Druijf dicht bij een nieuwe voorsprong, maar de poging van de AZ-huurling werd op de doellijn weggehaald door Frank Korpershoek. De geplaagde ploeg van Jack de Gier zocht in het slot met man en macht naar een winnende treffer, maar stapte uiteindelijk opnieuw zonder zege van het veld.



Jong AZ - FC Dordrecht 0-1

De eerste grote kans van de wedstrijd was na een klein kwartier voetballen voor FC Dordrecht. Thomas Schalekamp dook uit het niets op voor doelman Jasper Schendelaar, maar laatstgenoemde besliste de tweestrijd uiteindelijk in zijn voordeel. In het restant van de eerste helft gebeurde er niet veel voor beide doelen, hetgeen resulteerde in een doelpuntloze ruststand. Het tweede bedrijf leverde vervolgens evenmin spektakel op, maar elf minuten voor tijd wist Dordrecht toch nog een treffer te forceren. Na voorbereidend werk van Thijs Timmermans groeide Renny Smith met het hoofd uit tot matchwinner.