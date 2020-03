Vermeer schittert meteen naast Vela en Pavón bij droomdebuut in MLS

Kenneth Vermeer debuteerde zondag in de Major League Soccer.

De doelman van Los Angeles FC liet gelijk een goede indruk achter in de wedstrijd tegen Inter Miami (1-0 overwinning).

De voormalig sluitpost van onder meer en had enkele fraaie reddingen in huis, wat hem een plaats in het Elftal van de Week heeft opgeleverd naast onder meer Carlos Vela en Cristian Pavón.

Vela groeide zondag uit tot matchwinner aan de kant van Los Angeles FC. De Mexicaanse aanvaller passeerde enkele verdedigers van Inter Miami en liet vervolgens de doelman kansloos met een schitterende lob vanaf de rand van het strafschopgebied.

Lees beneden verder

Meer teams

Vela kwam kort voor het rustsignaal met het hoogstandje op de proppen. De club uit Miami, waar David Beckham mede-eigenaar is, deed verwoede pogingen om op gelijke hoogte te komen na rust. Vermeer bleek echter onpasseerbaar.

Vermeer werd na afloop van zijn vuurdoop in de Major League Soccer overladen met complimenten. "Het is een doelman van wereldklasse", jubelde ploeggenoot Mark-Anthony Kaye op de aansluitende persconferentie.

"Zijn prestaties verbazen me niet, want hij doet het ook op de trainingen. Het is een gigantisch voordeel om hem onder de lat te hebben staan. Kenneth kan ons zo helpen om de 'nul' te houden."