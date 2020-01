'Vermeer krijgt groen licht en vertrekt naar Verenigde Staten'

Kenneth Vermeer heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld.

De doelman vertrekt naar Los Angeles FC, zo meldt Voetbal International. Vermeer neemt dinsdag afscheid van de -selectie, alvorens hij naar de Verenigde Staten verkast. De Rotterdamse clubleiding heeft hem groen licht gegeven om De Kuip per direct te verlaten.

Vermeer heeft een aflopend contract bij Feyenoord. Door hem deze maand te laten gaan, verdient de club uit de nog wat aan de ex-sluitpost van . Volgens het weekblad was Vermeer direct enthousiast toen hij van de interesse uit Los Angeles hoorde. Hij wilde immers nog graag een buitenlands avontuur aangaan en gaat regelmatig in die regio op vakantie.

Vermeer meldde bij de clubleiding dat hij dan ook graag op de aanbieding in wilde gaan.

Feyenoord gaf niet direct groen licht voor Vermeer. Na enig beraad is besloten om hem te laten gaan. Met Justin Bijlow en Nick Marsman heeft trainer Dick Advocaat twee keepers achter de hand. Het is onbekend of technisch directeur Frank Arnesen deze maand nog een extra keeper naar De Kuip wil halen.

Met het vertrek van Vermeer komt ruimte vrij in het spelersbudget, waardoor Arnesen kan handelen op de transfermarkt. Advocaat wil graag een middenvelder en spits aan zijn selectie toegevoegd zien worden.

Een transfer zou het tweede avontuur van de routinier in het buitenland betekenen. Eerder was hij op huurbasis een halfjaar actief bij . De vijfvoudig Oranje-international, die sinds medio 2014 onder contract staat bij Feyenoord, is tot op heden tot 133 wedstrijden gekomen voor de Rotterdammers, met 40 clean sheets als resultaat.