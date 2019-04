Vermeer: "Ik maak me niet zo druk, ik heb in mijn loopbaan veel meegemaakt"

Kenneth Vermeer keerde na de winterstop terug onder de lat bij Feyenoord, doordat Justin Bijlow in januari een voetblessure opliep.

Het contract van de 33-jarige sluitpost loopt nog tot medio 2020 en het is nog onduidelijk wat er met hem gebeurt als zijn concurrent weer fit is. In gesprek met het Algemeen Dagblad benadrukt Vermeer dat zijn contract 'gewoon' nog doorloopt.



"Ik heb nog niets gehoord, maar ik heb gewoon een doorlopend contract", zegt Vermeer. Hij werd door in 2014 overgenomen van en was in zijn eerste twee seizoenen de eerste keuze onder de lat bij de Rotterdammers. Mede door blessureleed verloor de doelman in seizoen 2016/17 zijn basisplaats aan Brad Jones, waardoor hij vorig jaar op huurbasis naar besloot te vertrekken. Dit seizoen was Bijlow in principe de eerste doelman, maar door blessureleed van de jonge sluitpost speelde Vermeer tot dusver achttien wedstrijden.



"Er is veel gebeurd. Maar ik maak me niet zo druk, ik heb in mijn loopbaan veel meegemaakt. Laten we gewoon derde worden en daarna verder kijken", zo doelt de ervaren doelman op het naderende vertrek van technisch directeur Martin van Geel. Feyenoord boekte zondagmiddag zijn eerste uitzege van 2019, door met 0-3 van te winnen. De Rotterdammers namen daardoor de derde plaats weer over van , dat op bezoek bij bleef steken op een 1-1 gelijkspel.



"We willen het seizoen afsluiten als derde, meer zit er niet meer in. Ik wil niet zeggen dat we dan afsluiten met een goed gevoel. Wel met een beter gevoel dan als het niet zou lukken. Iedereen weet dat het seizoen niet is gelopen zoals wij hadden gewild. Maar het is voor ons allemaal belangrijk om derde te worden", stelt Vermeer. Voor Feyenoord wacht nu volgende week zaterdag in eigen stadion het duel met , de huidige nummer zes van de .