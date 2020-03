Vermeer en Vela zitten Beckham dwars; De Boer krijgt slecht nieuws

Kenneth Vermeer is met zijn nieuwe club Los Angeles FC goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Major League Soccer.

De doelman won met zijn nieuwe werkgever met 1-0 van het Inter Miami FC van investeerder David Beckham.

Een andere Nederlander in de kreeg wel slecht nieuws te verwerken. Frank de Boer moet sterspeler Josef Martínez maanden missen wegens blessureleed.

Inter Miami debuteerde in de MLS en hoopte op een mooi resultaat, maar Carlos Vela zat de ploeg uit Florida dwars.

De Mexicaanse sterspeler had een sublieme individuele actie in huis, hield meerdere tegenstanders van zich af en stiftte de bal vervolgens over de doelman heen: 1-0.

Vermeer wist dankzij enkele goede reddingen de nul te houden voor Los Angeles FC. Waar Vermeer afgelopen nacht kon juichen, kreeg Frank de Boer slecht nieuws te verwerken.

De trainer van moet topschutter Martínez maanden missen. De aanvaller viel zaterdag geblesseerd uit bij het duel met Nashville SC en nu is gebleken dat hij zijn voorste kruisband in zijn rechterknie heeft afgescheurd.

Martínez gaat een operatie aan en zal maanden moeten revalideren, waardoor De Boer zal moeten puzzelen in de voorhoede.