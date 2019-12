Vermaelen: "Lionel Messi heeft me een betere speler gemaakt"

In een exclusief interview met Goal bespreekt de Belg zijn tijd bij Barcelona, zijn respect voor Arsène Wenger en zijn verhuizing naar Japan.

Thomas Vermaelen heeft in zijn carrière voor enkele van de grootste clubs ter wereld gespeeld.

, , en : weinig spelers in de wereld van het voetbal hebben een cv dat zo indrukwekkend is als de Belgische centrale verdediger.

Deze zomer koos Vermaelen er echter voor om van omgeving te veranderen. Op 34-jarige leeftijd vond hij de tijd rijp om te vertrekken uit Europa om zijn vleugels uit te slaan.

Met een aflopend contract bij Barcelona, waren er verschillende opties en hij besloot dat een overstap naar Vissel Kobe in Japan de meest aantrekkelijke was.

Hij ging daarmee weer aan de slag bij voormalig ploeggenoten van Barcelona Andrès Iniesta en Sergi Samper, evenals Lukas Podolski, met wie hij speelde tijdens zijn tijd bij Arsenal.

En nu, vijf maanden na zijn komst in Japan, heeft hij er geen spijt van. "Ik voel me erg goed over het land; de aanpassing is heel goed gegaan", vertelt Vermaelen in een exclusief interview met Goal .

"Alle mensen zijn erg behulpzaam, dus ik denk dat het gemakkelijk is om je aan te passen aan de club en het leven hier. Ik ken een paar spelers, dus dat maakt het ook gemakkelijker."

"Toen Andreas hier kwam, zei ik: 'Dat is een hele mooie stap, naar Japan gaan waar veel cultuur is. Het is een mooi land.' Voor mij speelde dat ook een groot deel in mijn beslissing. Er is hier een grote traditie, veel cultuur."

Vermaelen geeft toe dat deze stap misschien wel de laatste is van zijn professionele carrière die vijftien jaar geleden begon in Amsterdam toen hij in 2004 zijn profdebuut maakte voor Ajax.

Hij speelde voor de Nederlandse grootmacht voordat hij in 2009 uiteindelijk naar Arsenal vertrok.

Een dienstverband van vijf jaar volgde in Noord-Londen. Arsène Wenger overhandigde hem in 2012 de aanvoerdersband van Arsenal, nadat Robin van Persie de overstap had gemaakt naar .

Vermaelen was een populaire speler in het Emirates Stadium. Hij scoorde 15 keer in 150 wedstrijden, maar blessures achtervolgden hem in zijn laatste seizoenen in de Premier League.

Arsenal verkocht hem in 2014 aan Barcelona en hij stond vijf jaar onder contract in Camp Nou, hoewel hij tijdens het seizoen 2016/17 op huurbasis voor AS Roma speelde.

De prijzen vloeiden rijkelijk tijdens zijn tijd in Spanje. Vermaelen werd viermaal landskampioen en veroverde twee keer de . Maar de Belg kende ook het nodige blessureleed in Spanje voordat hij eerder dit jaar naar Japan verhuisde.

"Het is waar dat ik in het verleden wat problemen had", zegt de 82-voudig international over zijn fysieke problemen.

"Hoe ga je er mee om? Je gaat gewoon door en probeert elk probleem te overwinnen, omdat ik wist dat ik nog steeds kon spelen als ik fit was."

"Ik voelde me nog steeds goed toen ik geen problemen had, dus dat is de reden dat ik deze problemen bleef overwinnen."

Ondanks de lange lijst van blessures die Vermaelen tijdens zijn tijd bij Barcelona heeft gehad, zal hij altijd de tijd koesteren dat hij samenspeelde met Lionel Messi in Camp Nou.

"Ik ben erg blij dat ik kon spelen met een van de beste die er ooit is geweest", zegt Vermaelen. "Hij heeft me een betere speler gemaakt."

"Het was een ongelooflijke ervaring. Hij wordt uiteindelijk een van je teamgenoten, maar in het begin is hij een grote ster."

"Tijdens mijn jaren daar was ik af en toe nog steeds verbaasd door sommige dingen die hij deed op de training en in wedstrijden. Het was gewoon een leuke ervaring om deze dingen te zien; waar toe hij in staat is met de bal."

Vermaelen speelde tot dusver tien wedstrijden voor Vissel Kobe, dat een grotendeels teleurstellend seizoen kende en achtste werd in de J-League.

Ze staan desondanks in de halve finale van de Emperor's Cup, waarin ze op 21 december Shimizu S-Pulse zullen treffen.

Vermaelen heeft zich goed aangepast aan het leven in een nieuw land, maar hij woont nog steeds alleen. Zijn vrouw en twee zonen zullen hem binnenkort vergezellen.

Dus heeft hij het grootste deel van zijn tijd besteed aan het voetbal en om zijn nieuwe teamgenoten te leren kennen.

"Kobe is een leuke stad, maar mijn familie is er nog niet", vervolgt Vermaelen. "Het is niet alsof ik zoveel plaatsen heb bezocht. Ten eerst ging het om de aanpassing aan het team en daarna ga ik buiten meer verkennen."

"De club heeft heel goed geholpen en heb is heel gemakkelijk om buiten het voetbal aan te passen. Dat is heel belangrijk voor je, omdat je je kunt concentreren op je werk."

"Het heeft het me gemakkelijker gemaakt om me aan te passen en dat maakt het gemakkelijk voor mij om te voetballen."

"De J-League is een goede competitie en een zeer aantrekkelijke competitie. De teams willen met ideeën spelen en er zijn goede spelers, technische en snelle spelers. Het niveau is goed in Japan. Natuurlijk zijn er altijd dingen die je kunt verbeteren, maar ik ben nogal verrast hoe goed de competitie is en behoorlijk positief."

Hoewel hij misschien niet meer actief is in Europa, blijft Vermaelen nog steeds op de hoogte van de stand van zaken bij vorige clubs, waaronder Arsenal.

Het is misschien vijf jaar geleden dat hij vertrok bij the Gunners, maar Vermaelen kijkt met plezier terug op zijn tijd in Noord-Londen en zal de rol die Wenger in zijn carrière heeft gespeeld nooit vergeten.

"Wenger koos mij als aanvoerder vanwege de speler en persoon die ik ben. Ik heb niets speciaals gedaan. Ik bleef gewoon wie ik was in de kleedkamer en op het veld."

"Ik kan begrijpen waarom hij als een vaderfiguur werd gezien, omdat hij in mijn tijd en zelfs daarvoor de neiging had om zeer jonge, getalenteerde spelers - soms onbekende spelers - te brengen en hen de kans gaf."

"Hij gaf hen de kans om voor een grote club te spelen en liet hen groeien. Hij had een zeer goed oog voor talent en had altijd vertrouwen in jonge spelers."

"Voor veel spelers en voor mij persoonlijk was hij erg belangrijk omdat hij me de kans gaf om op een groot podium in de Premier League te spelen."

Vermaelen probeert nog steeds op de hoogte te blijven van hoe Arsenal presteert en bekijkt hun wedstrijden wanneer hij kan. Hij geeft toe dat zijn voormalige club een "moeilijke tijd" doormaakt. Maar hij kan hier niet te veel tijd spenderen.

Hij heeft nog een contract voor tweeënhalf jaar waarvan verwacht wordt dat het zijn laatste is en zijn focus ligt op het afsluiten van het seizoen met Vissel Kobe, voordat zijn blik gaat op het EK van komende zomer.

België wordt gezien als een van de favorieten voor de eindwinst en Vermaelen hoopt actief te zijn op het toernooi, wat zijn laatste interlands kunnen zijn.

"Op mijn leeftijd is het heel belangrijk om naar het EK te gaan", erkent de linkspoot. "Ik ben erg opgewonden om daarheen te gaan."

"Het team doet het zo goed. We zijn al lang samen en kennen elkaar heel goed."

"We staan eerste op de wereldranglijst. Het maakt je trots om in dat team te zitten."