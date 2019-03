Verleden bij Ajax en PSV telt niet voor Jaap Stam: "Feyenoord is een topclub"

Jaap Stam wordt kort na zijn (r)entree als trainer in Nederland al genoemd als de opvolger van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord.

Laatstgenoemde vertrekt uit De Kuip en de club heeft nog geen opvolger aangesteld. Dick Advocaat was de topkandidaat, maar de bij FC Utrecht vertrekkende trainer bedankte na de kritiek op een eventuele aanstelling bij Feyenoord. Stam houdt zich naar eigen niet bezig met de geruchten.

"Al kun je wel zeggen dat het mooi is als ze je naam noemen", erkent de trainer van PEC Zwolle zaterdag in De Telegraaf . "Feyenoord is een topclub en uiteindelijk wil je zelf altijd een keer stappen maken, maar ik ben hier net begonnen." De 46-jarige Stam was in het verleden (interim)trainer van PEC, de beloften van Ajax en Reading. In maart vorig jaar kwam het verblijf van Stam in Engeland tot een abrupt einde.



Stam ondertekende twee maanden geleden een contract met PEC, als opvolger van John van 't Schip. Hij ligt tot volgend jaar zomer bij de Zwolse club vast. Voor Stam is zijn verleden bij Ajax en ook PSV geen belemmering om eventueel ooit voor selectie van Feyenoord te gaan staan. "Toen ik bij Willem II zat, ben ik naar PSV gegaan. Maar ik kon ook naar Feyenoord, dat interesse had. Je maakt keuzes om bepaalde beweegredenen."



"In het trainersvak, en zelfs als je speler bent, heb je het niet zelf voor het uitkiezen waar je naartoe wil. Iedereen heeft ambities. Je wilt naar een bepaald niveau toe en dan is het afwachten waar je de kans krijgt in de top van Nederland, of ergens anders, om jezelf te laten zien. Maar dat is nu niet aan de orde", herhaalt Stam. "En laat duidelijk zijn: bij mij is alles erop gericht om het maximale uit PEC te halen. Er ligt namelijk nogal een flinke taak."



Het begin van Stam in Zwolle mocht er zijn. Uit de eerste vier duels werden tien punten gepakt, dankzij onder meer een 3-1 zege op Feyenoord. De laatste twee wedstrijden tegen ADO Den Haag (1-0) en De Graafschap (0-3) gingen echter verloren, waardoor de Zwollenaren maar een punt boven de rode streep in de Eredivisie staan.