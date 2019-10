Verklaring voor vormdip van De Ligt: "Opeens was zijn leven heel hectisch"

Matthijs de Ligt kent de laatste tijd niet de beste periode van zijn nog prille loopbaan.

De twintigjarige verdediger verruilde afgelopen zomer voor , maar is in Italië nog niet onbetwist. Lasse Schöne en Hedwiges Maduro zijn er desondanks van overtuigd dat het goed komt met De Ligt, zo vertellen ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Toch hoeft helemaal niemand zich zorgen te maken over Matthijs", verzekert Schöne, die evenals De Ligt naar Italië verhuisde afgelopen zomer. De Deense middenvelder liet Ajax achter zich voor een dienstverband bij Genoa. "En bij mij is de situatie dan nog heel anders, want ik heb geen gigantisch prijskaartje om mijn nek hangen. Matthijs wel, en dat brengt druk met zich mee. Bij Ajax was voor hem alles vertrouwd, als kind van de club ging het vaak vanzelf."

"Matthijs is pas 20 jaar, dat vergeten veel mensen. Toch gaat hij zeker slagen. Er zit bij hem een goede kop op en voetballend heeft iedereen zijn talent wel gezien. Gewoon rustig blijven en je niet gek laten maken."

Volgens Maduro schuilt de moeilijkheid in de 'cultuurverschillen' en dat wordt in Nederland onderschat. "Het volledige leven van De Ligt is veranderd. Wanneer hij traint, hoe hij traint, met wie hij traint, maar denk ook aan: hoe laat hij eet, het vele reizen, de onbekende taal, de hiërarchie in de kleedkamer. Eigenlijk begint hij helemaal opnieuw en is het zaak om het ritme te vinden waar hij zich comfortabel bij voelt", zo legt de oud-international uit.

Er wordt door Maduro gewezen op het verschil met de transfer van Frenkie de Jong, die in februari al wist dat hij in de zomer naar zou verkassen. "Die kon de taal leren, huizen zoeken en vervolgens de hele voorbereiding meemaken. Dat gaf rust", stelt Maduro, die constateert dat De Ligt halverwege juli tekende en 'halsoverkop' op het vliegtuig moest stappen voor een tournee door Azië. "Opeens was zijn leven heel hectisch. Hij heeft een aanpassingsperiode nodig, maar moet tegelijkertijd presteren. Dat is de tegenstrijdigheid waar hij nu mee te maken heeft."