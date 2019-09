Verkeerd gebruikt en niet begrepen - Emery laat Xhaka aan zijn lot over bij Arsenal

De Zwitserse middenvelder is net als aanvoerder benoemd, maar hij maakt een moeizame start van het seizoen door.

Granit Xhaka is een speler waar de meningen sterk over verdeeld zijn sinds hij bij kwam voetballen.

Sommige fans zien hem als de man waar het team omheen moet worden gebouwd, andere vinden dat hij simpelweg niet goed genoeg is om de spil op het middenveld van The Gunners te zijn.

Het is dus geen verrassing dat er een discussie is ontstaan door de beslissing van Unai Emery om Xhaka als nieuwe aanvoerder te benoemen, na het zomerse vertrek van Laurent Koscielny.

"Zijn uitdaging, en onze uitdaging, is om de publieke opinie te veranderen", zei Emery toen hem werd gevraagd hoe Arsenal-fans zouden denken over het aanvoerderschap van Xhaka.

"Hij heeft soms fouten gemaakt, ja. Maar het belangrijkste is om te analyseren, te leren en dat in de toekomst te corrigeren."

Het probleem voor de 27-jarige middenvelder is dat hij tot nu toe niet in staat is de fouten te corrigeren die in zijn driejarige periode in Noord-Londen zijn ontstaan.

Er is geen twijfel dat Xhaka kwaliteit heeft en Arsenal heeft hem meerdere keren aantoonbaar gemist als hij niet speelde. Helaas voor hem zijn de catastrofale fouten die hij soms maakt voer voor critici om hem opnieuw aan te vallen.

Sinds zijn komst naar het Emirates Stadium in 2016 maakte Xhaka in de Premier League zeven fouten die direct tot een tegendoelpunt leidden. Dat zijn er twee meer dan iedere andere speler in dezelfde periode.

We zagen het aan het einde van vorig seizoen toen hij op onverklaarbare wijze een late strafschop cadeau deed. En amper een maand geleden gaf Xhaka opnieuw een belachelijke strafschop weg in de derby tegen , met een domme tackle op Son Heung-min.

Beide incidenten zijn voorbeelden van Xhaka op zijn slechtst, maar Emery blijft ervan overtuigd dat de Zwitser de juiste man is om de aanvoerdersband te dragen.

"Hij is volwassen en heeft ervaring", aldus de Arsenal-manager. "Ik vertrouw hem en ik geloof in hem. Hij is een goede jongen, een goede professional en een goede voetballer."

Het probleem voor Xhaka is dat zijn critici blijven bestaan als hij die fouten niet uit zijn spel haalt. Maar tot nu toe wijst vrijwel niets erop dat hij in verdedigend opzicht sterk genoeg is om dat voor elkaar te krijgen.

Juist daarom is het zo verbijsterend om te zien hoe Emery de middenvelder blijft gebruiken.

De Spanjaard kan praten wat hij wil over Xhaka's kwaliteiten, maar zolang hij hem blijft inzetten als verdedigende optie vlak voor de defensie, zullen de fouten niet verdwijnen. Emery plaatst hem namelijk niet op een positie waar hij het beste uit zijn kwaliteiten kan halen.

Statistieken van Opta tonen aan dat Xhaka sinds zijn debuut drie jaar terug meer penalty's heeft veroorzaakt dan iedere andere Premier League-speler. Als het gaat om het meeste aantal fouten die leiden tot een schot op doel staat hij op de derde plaats.

Het is al een tijdje duidelijk dat Xhaka niet goed genoeg is om rond zijn eigen strafschopgebied te voetballen. Hij heeft niet de juiste defensieve mindset om de bescherming te bieden die op dit niveau nodig is.

De 78-voudig international is geen defensieve middenvelder, maar zo wordt hij nu wel gebruikt door een coach die hem daardoor aan zijn lot overlaat.

Emery heeft regelmatig zijn formatie gewijzigd sinds hij naar Engeland kwam en de laatste weken kiest hij voor 4-3-3 of een ruit op het middenveld achter de twee spitsen.

Het enige consistente kenmerk is dat Xhaka aan de basis van het middenveld staat, op een positie net voor de viermansverdediging.

Laagvlieger kon tegen The Gunners liefst 31 keer op doel schieten. Sinds Opta statistieken begon bij te houden incasseerde Arsenal er nog nooit zo veel in één wedstrijd.

Velen wezen met hun vinger naar de verdediging. Maar als je tijdens een wedstrijd zoveel doelpogingen toelaat is niet je defensie, maar het middenveld je probleem.

Xhaka komt in centrale posities keer op keer in de problemen, omdat zijn partners op het middenveld vaak te veel richting de vleugels staan om hem te helpen. Eén simpele pass is genoeg om achter die linie te komen en dan is Xhaka niet wendbaar genoeg om zich te herstellen. Het zorgt ervoor dat de ruimtes groot zijn.

Xhaka heeft niet de vaardigheden om die rol als defensieve middenvelder in zijn eentje in te vullen. Het doet Arsenal, en de speler zelf ook, pijn om hem daar te laten staan.

Afgelopen weekend speelde hij moeizaam tegen Aston Villa en toen hij twintig minuten voor tijd werd vervangen, klonk er ironisch gejuich van de tribunes van het Emirates Stadium.

Emery blijft zijn speler steunen en Xhaka is zelf sterk genoeg om met alle kritiek om te gaan.

Maar het voelt wel alsof de coach hem geen plezier doet met de manier waarop hij gevraagd wordt te spelen. Om het beste uit hem te halen, moet Xhaka één van de twee centrale middenvelders zijn, waarbij iemand achter hem het meeste verdedigende werk opknapt.

Lucas Torreira speelde uitstekend op die positie in zijn eerste jaar bij Arsenal. Xhaka gaf zelfs toe dat hij zich door de komst van de kleine Uruguayaan meer op aanvallende taken kon richten.

"Lucas geeft ons een goede balans tussen aanval en verdediging", zei de aanvoerder vorig jaar in oktober. "Hij laat me mijn spel spelen aan de bal en wat meer naar voren gaan."

Maar nu is het Torreira die aanvallender speelt, in de ruit of de 4-3-3-formatie. Emery wil de Zuid-Amerikaan gebruiken om verder naar voren de bal te kunnen veroveren.

Het is een tactiek die tot nu toe nauwelijks werkte. Dit seizoen is het doel van de Londenaren in zeven wedstrijden maar liefst 134 keer onder vuur genomen. Xhaka is niet in staat gebleken om de toch al zo zwakke verdediging goed te beschermen.

Emery gaat maandag met zijn ploeg naar om in competitieverband zijn eerste uitzege tegen één van de zes topteams te behalen. Door de vormdip van United, dat bovendien meerdere belangrijke spelers mist, is dit de uitgelezen kans om die overwinning te pakken.

Maar als de Spanjaard blijft volharden met Xhaka aan de basis van zijn middenveld, kan hij het alleen zichzelf kwalijk nemen als Arsenal weer zonder punten Old Trafford verlaat.