Verjaardag van Neymar leidt ook tot kopzorgen bij Barcelona

Barcelona stelt het niet op prijs dat middenvelder Arthur maandagavond een bezoek bracht aan Parijs voor de verjaardag van Neymar.

Het feest werd 48 uur voor de wedstrijd tegen Real Madrid van woensdagavond gehouden, en Barça vindt dat Arthur zich niet op professionele wijze heeft voorbereid op dat belangrijke duel. Arthur is met leden van de technische staf in gesprek gegaan over zijn misstap.

ASschrijft dat de Braziliaan tijdens het gesprek is herinnerd aan 'wat er van hem wordt verwacht'. Toch heeft de club ervoor gekozen om niet met harde hand op te treden. Men is van mening dat de 22-jarige middenvelder behoefte heeft aan meer begeleiding om zulke fouten in de toekomst te voorkomen. Zo probeerde Barcelona in eerste instantie ook met Ousmane Dembélé om te gaan, maar na diens herhaaldelijke misstappen werd een steviger gesprek gevoerd waar ook zijn zaakwaarnemer en clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu bij waren.



Arthur krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel. De zesvoudig international van Brazilië kwam afgelopen zomer over van Grêmio, voor een bedrag van 31 plus 9 miljoen euro. In zes van de laatste acht officiële wedstrijden had hij een basisplaats, waaronder het duel met Real Madrid. "Met elke wedstrijd lijkt Arthur steeds belangrijker te worden", schrijft. "De Braziliaan maakte meteen al indruk, maar werd bekritiseerd omdat hij te weinig risico nam in zijn passing. Op dat gebied heeft hij zich enorm verbeterd, zoals bleek bij een pass aan Ivan Rakitic tegen Sevilla die leidde tot een doelpunt (6-1 op 30 januari, red.)."kon woensdag al melden dat de verjaardag van Neymar ook bij Juventus voor woordenwisselingen zorgde. Douglas Costa was maandagavond bij het feest, nadat hij diezelfde ochtend in de buurt van Turijn betrokken was bij een auto-ongeluk. Juventus wilde, ondanks dat de selectie twee dagen vrij had, volgens de berichten uit Italië 'verantwoordelijker gedrag' zien van zijn spelers en heeft Douglas Costa daarom aangesproken op zijn beslissing. De aanvaller is zonder boete van het incident afgekomen, maar kreeg wel een berisping van de clubleiding.