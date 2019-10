Verhuurperiode lonkt voor Tahith Chong na statement van Manchester United

Manchester United overweegt om Tahith Chong in de winterse transferperiode op huurbasis te laten vertrekken.

Dat stelt de Engelse grootmacht op zijn officiële website. Chong maakt sinds dit seizoen onderdeel uit van de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer, maar kan op weinig speelminuten rekenen.

"Nicky Butt (die onderdeel uitmaakt van de trainersstaf van Solksjaer, red.) stippelt voor alle talenten van een plan uit richting het eerste elftal", aldus Les Parry, die werkzaam is voor de academie, op de website van United.

"Drie jongens konden afgelopen zomer al uitgeleend worden: Tahith Chong, Angel Gomes, James Garner. We kozen er echter voor om ze hier te houden en te bekijken hoe ze het in de voorbereiding zouden doen."

Hoewel Chong en Gomes doorgaans bij de wedstrijdselectie van Solksjaer zitten, zijn hun speelkansen in het eerste elftal nog gering. "Het is duidelijk dat er in januari opnieuw een beslissing genomen wordt."

"We hebben vier of vijf spelers geïdentificeerd die mogelijk verhuurd worden in januari. Uiteraard heeft ook onze manager daar inspraak in", zegt Parry.

De negentienjarige Chong werd door United in 2016 weggeplukt uit de jeugdopleiding van . De aanvaller maakte begin januari zijn debuut voor The Red Devils in de -wedstrijd tegen Reading (2-0 overwinning).

Tot op heden maakte Chong minuten in vier verschillende Premier League-wedstrijden, waarin hij niet scoorde.