Verhuurde Ajacied staat 'honderd procent open' voor definitief vertrek

Kaj Sierhuis staat open voor een definitieve overstap van Ajax naar FC Groningen.

De 21-jarige spits wordt dit seizoen verhuurd door de Amsterdammers en zijn huidige club heeft de optie om hem na deze jaargang definitief in te lijven. Hoewel Sierhuis liever niet te ver vooruit wil kijken, geeft hij aan dat hij ervoor open staat om definitief achter zich te laten.

Sierhuis maakte halverwege vorig seizoen de tijdelijke overstap naar Groningen. Vorig seizoen was hij vier keer trefzeker in negentien -wedstrijden, terwijl de teller dit seizoen op vijf goals in veertien duels staat. Groningen kan hem komende zomer definitief in huis halen.

"Daar sta ik honderd procent voor open. Ik heb het hier goed, maar kijk niet te ver vooruit. Ik hoor het in het voorjaar wel", aldus de aanvaller in gesprek met Voetbal International.

Zondagmiddag was Sierhuis nog van grote waarde voor de ploeg van Danny Buijs. Hij maakte beide goals in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen . Door zichzelf minder druk op te leggen, lijkt hij beter in vorm te komen. "Ik móést van mezelf iedere wedstrijd scoren. Nu heb ik het gevoel: ik probeer mijn taken aan de bal en zonder bal goed uit te voeren, goed te voetballen en dan zie ik wel wat de wedstrijd brengt", aldus Sierhuis.

"Als er kansen komen, hoop ik die af te maken, maar ik heb mezelf niet meer de druk opgelegd van elke wedstrijd een goal te maken, want dat is gewoon niet realistisch."

Sierhuis vertelt dat hij in de jeugd van Ajax van zichzelf eitse dat hij iedere week minimaal een keer zou scoren en het liefst 'twee of drie'. "Maar toen kreeg ik ook drie kansen per wedstrijd, dat is het grote verschil. Dat is wel een omschakeling die je moet maken en ik denk dat ik daar goed mee bezig ben", zo legt hij uit.

Sierhuis zegt dat het 'best wel lastig' is om spits van Groningen te zijn. "Er wordt verdedigend bijvoorbeeld veel van je gevraagd, je moet veel meters maken, goed druk zetten en je taken uitvoeren. Dat is anders dan bij Ajax, waar je wat vrijer bent en het ook wel goedkomt als je één keer je taak niet uitvoert."