Verhuur Gareth Bale 'uitgesloten: "Grotere kans dat ik hier op Ascot win"

Gareth Bale verlaat Real Madrid in ieder geval niet op huurbasis, zo tekent Sky Sports op uit de mond van zaakwaarnemer Jonathan Barnett.

De buitenspeler van de Koninklijke staat er volgens berichten in de Spaanse media niet op goed bij trainer Zinédine Zidane, waardoor een nieuwe uitdaging elders de beste oplossing lijkt.



Menig club is echter bang dat Real de hoofdprijs vraagt voor de international van Wales, die in het Santiago Bernabeú nog drie seizoenen vastligt. Daarnaast is zijn exorbitante salaris in Madrid, naar verluidt 500.000 euro per week, een groot struikelbok voor belangstellende clubs. is in de Engelse pers al eens met Bale in verband gebracht, maar door het ontbreken van -voetbal op Old Trafford lijkt dat geen serieuze optie te zijn.



Barnett werd door Sky Sports op Ascot, een van de meest beroemde paardenraces van Engeland, gevraagd naar de situatie omtrent zijn cliënt. De zakelijk adviseur zette zijn mening kracht bij met een treffende vergelijking. "De kans dat ik hier op Ascot win is groter dan dat Bale op huurbasis bij Real vertrekt. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Daar staat zijn hoofd ook niet naar."



"Hij heeft het erg naar zijn zin in Madrid en zijn gezinsleven aldaar is geweldig. Er moet dus heel wat gebeuren om Gareth daar weg te krijgen en een huurperiode is daarom geen optie", aldus Barnett, die weet dat Bale weleens betere tijden heeft gekend in Spanje. "Het is duidelijk dat zijn situatie bij Real er niet beter op is geworden."



Bale, die in juli zijn dertigste verjaardag viert, verruilde in 2013 voor de Madrileense grootmacht. Hij veroverde in de afgelopen zes seizoenen maar liefst viermaal de Champions League, maar zijn populariteit blijft onderwerp van discussie in Madrid en omstreken. Daarnaast werkt de problematische werkrelatie met Zidane duidelijk niet in zijn voordeel.