Verhitte discussie bij FOX Sports na ontboezeming van Ronald de Boer

John Stegeman reed vorige week met te veel alcohol op met zijn auto tegen een boom. De trainer van PEC Zwolle mocht toch aanblijven.

Volgens Ronald de Boer is het echter maar de vraag of Stegeman zijn baan had behouden, als PEC zondag niet gewonnen zou hebben van . Mede door een vierklapper van Reza Ghoochannejhad boekten de Blauwvingers een 6-2 zege.

De dronkemansrit van Stegeman leidt bij FOX Sports tot een verhitte discussie tussen Ronald de Boer en Kenneth Pérez. "Laten we eerlijk zijn: het kan ons ook overkomen", zegt de Boer, die daarna een ontboezeming doet. "Ik heb ook weleens met drank gereden. Dan denk je: dat had ik niet moeten doen . Maar dan kom je er misschien mee weg." Pérez reageert daar fel op: "Ik vind het echt onzin dat je zegt dat het iedereen kan overkomen. Je gaat dan gewoon niet rijden."

Lees beneden verder

De Boer denkt dat Stegeman heeft geleerd van zijn fout. "Dit is zo'n moment waarop je je realiseert: wat ben ik toch eigenlijk een gore klootzak. Het komt heel vaak voor, maar dat maakt het nog niet goed. Stegeman moet zich realiseren dat hij de kop van jut is, zodra dat gebeurt. Met de baan die hij heeft, wordt dat erbij gehaald. Als hij deze wedstrijd niet had gewonnen, zou gezegd worden dat het incident duidelijk effect heeft gehad. Dan zou de club misschien toch maatregelen hebben overwogen."

Als PEC zich inderdaad had laten leiden door het resultaat tegen RKC, zo stelt Pérez, dan voert de club 'geen beleid'. De Deen vindt het 'niet relevant' of PEC had gewonnen. "Bij supporters werkt het misschien zo, maar als beleidsmaker heb je nu gezegd dat je de trainer steunt nadat hij iets ontzettend doms heeft gedaan. Als je hem de tweede kans geeft, moet je dat echt los zien van het eerstvolgende resultaat. Je hebt gekozen voor Stegeman, ondanks deze ongelooflijke blunder. Dan moet je daar ook maar achter blijven staan."

"Natuurlijk, maar zo werkt het niet", countert De Boer. "Als hij had verloren, hadden we nu een heel andere discussie gehad. Het publiek en de pers gaan zich ermee bemoeien. En PEC stond er al niet zo geweldig voor, hè. Ik begrijp je wel, maar ik weet hoe het werkt." Ook daar reageert Pérez op zijn beurt fel op. "Je doet alsof wij niet weten hoe het werkt. Maar ik vind dat een sterke beleidsbepaler geen beleid maakt op basis van een krantenartikel of wat vijfhonderd supporters vinden."