Verheugde Jaap Stam geeft garantie af voorafgaand aan Feyenoord - Sparta

Feyenoord verblijdde de supporters zondag met het nieuws dat Steven Berghuis langer verbonden blijft aan de club.

De creatieve aanvaller werd de voorbije weken volop in verband gebracht met een vertrek naar , maar Berghuis maakte dit weekeinde aan alle onzekerheid een eind, door zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract tot medio 2022.

"Dat is zeker goed nieuws. We kennen allemaal de kwaliteit van Steven",, reageert trainer Jaap Stam voorafgaand aan de aftrap van - Sparta verheugd voor de camera van FOX Sports . "Hij heeft laten zien in het verleden en in de voorbereiding dat hij enorm belangrijk voor ons is. Hij kan het verschil gaan maken, dus het is hartstikke mooi dat hij gaat blijven."

Stam geeft de garantie af dat Berghuis deze zomer hoe dan ook bij Feyenoord blijft, ondanks dat geïnteresseerde clubs zijn contract alsnog zouden kunnen afkopen. "Het is zeker dat hij bij ons blijft", aldus de trainer, die te spreken is over de manier waarop Berghuis zich de voorbije periode gedragen heeft. "In de trainingen is hij altijd heel correct gewest naar mij toe, maar ook naar zijn ploeggenoten toe."

"Hij heeft zich tijdens trainingen en wedstrijden altijd maximaal ingezet", vervolgt Stam, die zich naar eigen zeggen niet echt zorgen heeft gemaakt.

"Natuurlijk had hij nog een doorlopend contract, maar uiteindelijk weten we allemaal hoe het kan gaan in de voetballerij, ook al heb je te maken met contracten. Toch ben ik er altijd vanuit gegaan dat hij zou blijven en dat hij zou bijtekenen."