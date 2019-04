Verhaegh verlaat Wolfsburg per direct na 'intern incident'

Paul Verhaegh zal het shirt van VfL Wolfsburg niet meer dragen, zo maken de Duitsers maandag bekend via de officiële kanalen.

De 35-jarige verdediger had nog een contract tot het einde van het seizoen, maar die verbintenis is nu per direct ontbonden. Verhaegh kan daardoor transfervrij op zoek naar een eventuele nieuwe club.



De club laat weten dat Verhaegh niet meer in de plannen van trainer Bruno Labbadia voorkwam na een 'intern incident' voorafgaand aan de wedstrijd tegen van vorige week maandag: "We hebben vorige week samen besloten dat Paul niet meer met het eerste mee zal trainen", voegt directeur Jörg Schmadtke toe.



"We hebben een goed gesprek gehad en vanwege zijn verdiensten voor de VfL, zeker in het afgelopen, moeilijke seizoen, hebben we besloten om zijn wens in vervulling te laten gaan door zijn contract te ontbinden. Hij kan zich nu op zijn toekomst richten." Verhaegh speelde in totaal 36 wedstrijden voor Die Wölfe en werkte zich ook op tot reserveaanvoerder.



In de huidige voetbaljaargang moest hij echter genoegen nemen met een plek op de bank en kwam hij slechts driemaal in actie. "We hebben het onderwerp besproken en samen de knoop doorgehakt. Over het algemeen heb ik een goede tijd gehad bij , ondanks mijn moeilijke positie dit seizoen. Ik wens het team alle succes voor de resterende wedstrijden en hoop alleen het beste voor de club", vertelt Verhaegh zelf over zijn afscheid. Wolfsburg speelde vorige week overigens al in op het vertrek van de drievoudig Oranje-international door Kevin Mbabu over te nemen van Young Boys.