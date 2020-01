'Vergeetachtige' Jürgen Klopp: "Ik ga echt over mijn nek als ik dat hoor"

Liverpool bleef donderdag voor de veertigste opeenvolgende wedstrijd ongeslagen in de Premier League.

Het team van Jürgen Klopp zegevierde met 1-2 over en heeft wederom zestien punten voorsprong op titelverdediger .

De koploper heeft ook nog eens een inhaalduel met tegoed. In principe kan dus nog zes nederlagen lijden zonder dat de eerste landstitel sinds 1990 gevaar loopt.

"De boodschap is 'je mag zes wedstrijden verliezen...'", antwoordde Klopp na afloop op een vraag. "Ik ga echt over mijn nek als ik dat hoor."

De succestrainer uit Duitsland verzekert dat hij van dag tot dag leeft en hij afgelopen week zelfs vergeten was hoe groot de voorsprong op de achtervolgers is. "Wanneer was de druk voor Liverpool groter? Dit seizoen of afgelopen seizoen? Zo is de mensheid. Ik denk er niet aan."

"Ik heb afgelopen week zelfs moeten vragen hoeveel punten voorsprong we hebben, dat is echt waar", verzekerde Klopp. "Ik was het finaal vergeten, met alle wedstrijden die eraankomen."

"Ik weet dat we zondag tegen Shrewsbury Town spelen, de woensdag erop tegen West Ham United en volgende week zondag weer (tegen , red.). Dat zijn drie wedstrijden in zeven dagen tijd, dat is veel."

"Ik weet dat we Sadio Mané waarschijnlijk kwijt zijn met een blessure aan zijn hamstrings. Dát is waar ik aan denk. Dat is de druk die ik heb en voel. Al het andere is geen druk. We willen wedstrijden winnen en dat wilden we ook toen ik bij deze club kwam."

"Dat is de druk en ja, die voel ik. Al het andere is gewoon voetbal." Liverpool won dankzij een late treffer van Roberto Firmino en heeft nu 22 van de laatste 23 competitieduels gewonnen.

"We gaan niet voor perfectie, we gaan voor een perfecte reactie indien mogelijk", besloot Klopp. "Dat is wat we proberen te doen. Een antwoord hebben op moeilijke situaties in wedstrijden."

"Dat is wat de jongens hebben gedaan en dat is de reden dat we hebben gewonnen. Dat is opnieuw ongelooflijk." Liverpool is de derde club ooit die minimaal veertig Premier League-duels op rij ongeslagen is, na (40) en (49).