Vergeet Pogba! Waarom Van de Beek perfect zou passen bij Real Madrid

Ajax gaat er inmiddels vanuit Donny van de Beek te behouden, maar Real Madrid zou nog wel eens wat kunnen ondernemen nu Paul Pogba niet haalbaar is.

Het “Donny nog een jaar” galmde afgelopen zaterdag meermaals door de Johan Cruijff ArenA na ' eenvoudige 5-0 zege op , die doet vermoeden dat de club zich in de wel redt zonder Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Die twee boegbeelden zwaaiden deze zomer af en het publiek maakte duidelijk dat het genoeg is zo. Er is nog een uit de eigen jeugd afkomstige uitblinker die ze niet willen laten gaan...

Meteen na de openingsgoal van Donny van de Beek riepen de fans de 22-jarige op om de lokroep van te negeren en nog een seizoen in Amsterdam te blijven voetballen.

De toenadering van de Spaanse topclub is inmiddels openbaar geheim, maar de supporters hebben reden om optimistisch te zijn over hun publiekslieveling.

Van de Beek heeft na de gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen PAOK aangegeven het helemaal geen straf te vinden om bij Ajax te blijven, al noemt hij Real ook een 'fantastische club'.

De grootmacht uit Madrid is deze zomer bezig aan een flinke metamorfose waarbij al meer dan 300 miljoen euro werd uitgegeven aan de komst van Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao en Rodrygo. Enkel het middenveld is nog niet versterkt.

De nieuwelingen moeten zorgen voor een ommekeer nadat men vorig seizoen kansloos als derde eindigde in LaLiga, het laagste aantal goals scoorde in negentien jaar tijd en veel meer tegengoals tegenkreeg dan gewoonlijk.

Ook slaagde men er niet in om de Champions League te winnen nadat het de drie jaren daarvoor wel steeds raak was in het Bernabéu. De teruggekeerde trainer Zinédine Zidane heeft heel duidelijk aangegeven welke spelers hij wil en veel van hen zijn al gearriveerd.

Op het middenveld is landgenoot Paul Pogba echter zijn droomaanwinst, maar 's onvermogen - of onwil - om een vervanger te halen voor de Engelse window sloot, doet vermoeden dat de jacht op niets gaat uitlopen.

Vergeleken met de WK-winnaar Pogba is Van de Beek wellicht een verrassende keuze voor Real, maar de Nederlander heeft vorig seizoen bewezen dat hij een adequate en bovendien veel goedkopere optie kan zijn.

Real heeft nu een verouderd middenveld met Luka Modric, Toni Kroos en Casemiro, dus een verjongingskuur is welkom. Vooral als het snelle spelers zijn met scorend vermogen.

Vorig seizoen maakten Modric en Casemiro er ieder vier in alle competities en Kroos deed het met vijf niet veel beter. Van de Beek scoorde er in zijn eentje liefst 17, waarvan vier in de Champions League.

Ajax heeft nu vijf wedstrijden gespeeld in het nieuwe seizoen en Van de Beek staat alweer op twee goals en drie assists, waarmee hij zijn hoge standaard vast lijkt te houden.

Sinds zijn debuut bij Ajax in 2015 is Van de Beek gestaag gegroeid naar het niveau van een uiterst dreigende aanvallende middenvelder die met slimme runs zelfs de beste defensies kan ontregelen.

Tegen , en kon Madrid vorig seizoen zien hoe Van de Beek constant voor gevaar zorgde in de geweldige reeks van Ajax in de Champions League.

Van de Beek is altijd in beweging en aanspeelbaar met zijn goede techniek en effectieve passing. Bovendien heeft hij continu oog voor gaten in de verdediging met zijn snelle en ingenieuze combinaties.

Met zijn overzicht trekt hij ook geregeld gaten voor medespelers waar met name de aanvallers om hem heen van profiteren. Hij is met en zonder bal een constante dreiging en heeft ook nog eens rust voor de goal.

Na het afscheid van Frenkie de Jong naar en Lasse Schöne is Van de Beek de laatste middenvelder van het team dat vorig seizoen zo veel indruk maakte in Europa.

Het team van Erik ten Hag ziet er dankzij de komst van nieuwelingen nog altijd goed uit, maar een eventuele transfer van Van de Beek zou er wel eens net een te veel kunnen zijn als Ajax nogmaals wil stunten.

"We hopen allemaal dat Donny nog een jaar blijft", stelde Ten Hag dan ook tijdens een persconferentie. "Hij heeft met zijn dynamiek, spelinzicht en kracht voor de goal van de tegenstander een cruciale rol op het middenveld. Donny heeft zich in de kijker gespeeld van de grootste clubs in Europa."

Desondanks is Van de Beek misschien niet zo glamoureus als Pogba of de andere mogelijke aanwinst Neymar, maar het is geen verrassing dat Real Madrid jacht maakt op een speler die vanuit het middenveld zo'n meerwaarde is voor de aanval.

Van de Beek zou Zidane's elftal de diepgang geven die het afgelopen seizoen duidelijk miste. Hij zou extra ruimte genereren voor Hazard, Jovic en Karim Benzema, zoals hij dat afgelopen seizoen deed voor Hakim Ziyech, Dusan Tadic en David Neres.

Pogba en Neymar zijn misschien de spelers die Zidane het liefste wil verwelkomen, maar als hij puur naar de zwaktes van vorig jaar kijkt, is Van de Beek de man die hij echt nodig heeft.