Vergeet het maar, Leo - zelfs Messi kan dit Barcelona niet naar Champions League-glorie leiden

De Argentijn wil dolgraag weer eens de grootste Europese prijs winnen, maar de vraag is of dat ooit nog gaat lukken...

Lionel Messi steekt zijn verlangen om de te winnen niet onder stoelen of banken, maar als zo blijft spelen, kan hij de trofee alleen nog in zijn dromen aanraken.

De 32-jarige Zuid-Amerikaan gaat de laatste fase van zijn carrière in en zijn laatste Europese succes dateert van 2015.

Messi, die door velen wordt beschouwd als de beste voetballer ooit, heeft de 'cup met de grote oren' vier keer op zijn erelijst bijgeschreven. Maar de laatste acht jaar gebeurde dat slechts één keer.

Na twee bizarre ineenstortingen tegen en in de vorige twee seizoenen toont Barça nog niet aan dat de grote wens van Messi dit seizoen wel werkelijkheid kan worden.

Ondanks de teleurstellende 0-0 tegen Slavia Praag zijn de Catalanen ongeslagen in groep F en koploper met acht punten uit vier duels, maar men heeft dit seizoen in het miljoenenbal nog geen enkele overtuigende wedstrijd neergezet.

In LaLiga is de ploeg van Ernesto Valverde ook koploper, ook al was afgelopen weekend met 3-1 te sterk. Zulke resultaten zeggen genoeg.

Nelson Semedo en Valverde stelden dat Barcelona positief moest reageren tegen Slavia Praag, maar dat lukte niet.

De zenuwen waren al vroeg zichtbaar bij de gastheer, toen Marc-André Ter Stegen een redding verrichtte en Clement Lenglet de bal nog net kon wegwerken bij de paal.

Slavia Praag was net als twee weken terug in de Tsjechische hoofdstad niet van plan om een speeltje te zijn voor de Spaanse kampioen.

In plaats daarvan trok de formatie van coach Jindrich Trpisovsky ten aanval en was men in Camp Nou totaal niet bang voor de illustere historie van de tegenstander en diens basisteam vol wereldsterren.

Gerard Piqué werd al vroeg op de bon geslingerd na een overtreding op Peter Olayinka. Het is dit seizoen al de negende gele kaart voor de Spanjaard in veertien duels. Vorig seizoen kreeg hij er zeven in 52 optredens.

Piqué's malaise gaat nu verder dan de gebruikelijke trage seizoensstart die hij heeft en daardoor is het logisch dat er vragen worden gesteld over zijn activiteiten buiten het voetbal en zijn frequente zakenreizen.

Nelson Semedo kreeg kort daarna ook een gele kaart en Slavia voetbalde steeds gedurfder naarmate Barcelona worstelde.

Op de linkerflank had Antoine Griezmann het moeilijk en op rechts raakte Ousmane Dembélé keer op keer de bal kwijt. Arturo Vidal rende rond als een kip zonder kop en alleen Messi was dreigend.

De Argentijn produceerde één geweldige dribbel, die eindigde met een harde knal op de lat. Het was Barcelona's beste kans voor rust.

Op een ander moment brak Messi door op links, maar werd hij met een prima redding gestopt door doelman Ondrej Kolar.

Slavia kreeg de bal daarna wel in het doel achter Ter Stegen, maar de treffer van Jan Boril werd vanwege buitenspel geannuleerd. Een duidelijke waarschuwing voor de thuisploeg, maar blijkbaar niet genoeg om de Catalanen echt wakker te schudden.

De spelers kregen halverwege een fluitconcert te horen en een spits van de vrouwenploeg, Asisat Oshoala, tweette zelfs: "Take care of the damn ball."

Ook in de tweede helft wist Barça de druk op de tegenstander nauwelijks op te voeren en bleven de Tsjechen uiteindelijk vrij overtuigend op de been.

Vidal zag een treffer worden afgekeurd, want Messi's linkervoet stond een fractie buitenspel toen hij de Chileen in stelling bracht. De nummer 10 miste zelf een goede kans vanuit een voorzet van Ansu Fati.

Lees beneden verder

Barcelona kan het puntenverlies wijten aan een goed optreden van Kolar of een aantal belangrijke arbitrale beslissingen, maar de realiteit is dat het elftal niet genoeg doet om de juweel van het elftal, Messi, te ondersteunen.

De topscorer en vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or kan het klusje vaak in zijn eentje klaren, maar niet altijd. En om de Champions League te winnen, heeft hij hulp nodig.

Tenzij de vorm van Barcelona aanzienlijk verbetert - zoals in januari 2015, toen Messi, Luis Suarez en Neymar eindelijk een klik kregen - of Valverde wordt weggestuurd (maar dat is weer een ander verhaal) is het heel moeilijk voor te stellen dat Lionel Messi komend voorjaar in Istanbul de Champions League-trofee omhoog zal tillen.