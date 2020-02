'Veredeld amateurtje' Van Basten wil meer aandacht voor nieuwe hobby

Marco van Basten geldt in Nederland als een voetballegende, maar richt zich momenteel op een andere sport.

De oud-spits is tegenwoordig fanatiek in het beoefenen van squash en is zelfs actief op het NK. "Heerlijk spelletje, dit. Had ik eerder mee moeten beginnen", zegt Van Basten na zijn winnend debuut op het toernooi, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Van Basten geeft aan dat hij echt niet als een uitzonderlijke speler hoeft worden gezien in het squash en noemt zichzelf 'een veredeld amateurtje'.

Ook in gesprek met FOX Sports blijft de 55-jarige oud-voetballer bescheiden. "Ik ben op leeftijd, ik ben laat begonnen en ik ben beperkt in mijn bewegen met mijn enkel natuurlijk."

"Maar ik vind het leuk om te doen, ik kan er mijn ei in kwijt. Ik ben blij dat ik af en toe dit spelletje speel", aldus Van Basten, die niet in de allerhoogste categorie op het EK is ingedeeld.

De oud-aanvaller wil wel graag zien dat de sport vaker in de aandacht staat. "Het is goed dat de pers er nu is, want het is goed dat squash de aandacht krijgt."

"Aan de andere kant: ik zit er niet op te wachten", vervolgt de voormalig EK-winnaar. "Ik doe op een niveau mee, dat is niet voor de televisie. Dat is niets bijzonders."

"De grote jongens, de goede gasten, dat is wel mooi om te zien. Maar wat ik aan het doen ben, dat ligt toch al gauw tegen het gepruts aan, hoor", besluit Van Basten met een glimlach.