Verdwijning Sala maakt diepe indruk: "Jongens wilden niet meer vliegen"

Cardiff City speelde dinsdagavond tegen Arsenal zijn eerste wedstrijd sinds de verdwijning van recordaankoop Emiliano Sala.

Rondom dat duel werd er uitgebreid stilgestaan bij de tragedie. De autoriteiten van Guernsey besloten afgelopen donderdag te stoppen met zoeken naar het verdwenen vliegtuig, al is er inmiddels wel een crowdfundingactie gestart om de zoektocht voort te zetten.

Verdediger Sol Bamba vertelde na de wedstrijd tegen the Gunners in gesprek met BBC Sport Wales dat de verdwijning van Sala diepe indruk heeft gemaakt op zijn nieuwe ploeggenoten: "Het is erg moeilijk om te omschrijven hoe de spelers zich voelen. Het is een erg ongewone situatie, een enorme tragedie."



"Het heeft ons allemaal geraakt, de jongens, de stad, de hele club. We hebben wat hulp gekregen. We reizen per vliegtuig en een aantal van de jongens hadden het gevoel dat zij niet meer wilden vliegen. Zo diep zat het. De trainer heeft het goed aangepakt en de club ook, zij hebben iemand binnengebracht waar me mee kunnen praten als dat nodig is."



"En ik denk dat een aantal van de jongens dat ook heeft gedaan, zij moesten het eruit gooien. Ik denk dat de club en de trainer dit goed hebben gedaan en hopelijk voelen we ons in de komende weken weer beter", sloot Bamba af. Na het eerbetoon in het Emirates Stadium aan Sala zal FC Nantes woensdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Saint-Étienne stilstaan bij de verdwijning van zijn publiekslieveling.