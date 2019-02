Verdwenen vliegtuig van Sala gevonden op bodem van Kanaal

De restanten van het vliegtuig dat Emiliano Sala en piloot David Ibbotson bijna twee weken geleden van Frankrijk naar Wales vervoerde zijn gevonden.

Dat hebben onder meer Sky News en de BBC zondagavond gemeld. Het toestel verdween in de avond van maandag 22 januari in de buurt van het Kanaaleiland Alderney van de radar en sindsdien ontbrak ieder spoor. Een door de familie van Sala op touw gezette zoekactie zou nu echter hebben geleid tot de vondst van het toestel.

Sala maakte in de week voor de verdwijning van het vliegtuig voor zeventien miljoen euro een recordtransfer van FC Nantes naar Cardiff City en was voordat hij zich aan zou sluiten bij zijn nieuwe werkgever teruggekeerd naar Frankrijk om afscheid te nemen van zijn voormalige ploeggenoten. Op de terugweg naar Groot-Brittannië sloeg het noodlot echter toe en verdween het toestel boven Het Kanaal van de radar.



Een uitgebreide zoekactie van de Engelse kustwacht leverde vervolgens niets op en drie dagen na de verdwijning werd de officiële zoektocht door de autoriteiten gestaakt. Een crowdfundingsactie waaraan ook een aantal voetballers deelnam leidde er echter toe dat de familie zelf experts in de arm kon nemen, die vervolgens met een aantal boten terugkeerden naar het gebied waar voor het laatst iets van het vliegtuig werd vernomen.



Zondagochtend zorgde een nieuwe poging met sonarapparatuur uiteindelijk voor de vondst van het vliegtuig, zo heeft oceaanwetenschapper en leider van het project David Mearns bevestigd. De families van Sala en Ibbotson zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen, al is het nog niet duidelijk of de lichamen van de spits en de piloot zich in het wrak bevinden. De Britse autoriteiten gaan er al langer van uit dat de twee de crash niet overleefd hebben.