Verdriet om schorsing tegen Ajax: "Maar ik maak me geen zorgen"

Heung-Min Son was met drie doelpunten in het kwartfinale-tweeluik tegen Manchester City een belangrijke speler aan de kant van Tottenham Hotspur.

The Spurs nemen het nu in de halve finale van de op tegen en zullen het dan in de heenwedstrijd, die voor volgende week dinsdag op het programma staat, zonder de Zuid-Koreaan moeten stellen. Son pikte tegen namelijk een gele kaart op waardoor hij het treffen in Londen wegens een schorsing aan zich voorbij moet laten gaan.

Dit nieuws kwam voor de aanvaller aan als een harde klap: "Ik probeer positief te blijven, maar het missen van de halve finale maakt me zo verdrietig, zo teleurgesteld. Ik ben een erg positieve jongen, ik kan het ook goed vinden met de jongens en ik ben waarschijnlijk nerveuzer als ik op de tribune zit dan wanneer ik zelf had moeten spelen", vertelt hij in gesprek met Sky Sports . "Maar ik vertrouw mijn team, ik vertrouw mijn spelers en ik vertrouw dit stadion. Ik maak me er dus geen zorgen over."



"Zaterdag is belangrijker voor mij, ik zal dan alles geven om de drie punten binnen te halen en de Champions League komt daarna", verwijst hij naar de competitiewedstrijd tegen . "Ik wil eigenlijk elke wedstrijd spelen. Ik ben iemand die geniet van het voetbal en natuurlijk had ik ook de halve finale willen spelen. Het is de eerste voor dit team en ook voor mezelf. Zoals ik al zei ben ik enorm verdrietig en teleurgesteld, maar ik kijk er wel naar uit om deze ongelooflijke wedstrijd in ons stadion te bekijken, samen met onze jongens. Ik denk dat ik ervan ga genieten." De aanvaller is overigens niet de enige belangrijke pilaar die verstek moet laten gaan, daar topscorer Harry Kane kampt met een enkelblessure en dit seizoen mogelijk niet meer in actie komt.



Voor Son kan zijn schorsing ook een welkom rustmoment vormen, daar hij dit seizoen al vijftig wedstrijden speelde voor club en land. Zo kijkt hij er zelf echter niet tegenaan: "Het gaat prima. Ik ben gelukkig, net als iedereen. De spelers doen het goed, ze spelen goed, trainen hard en genieten ervan. Ik ben de meest positieve jongen. Ik probeer positief te blijven en die energie ook over te brengen. Als ik zeg dat ik moe ben gaan anderen dat misschien ook denken, dus ik zeg het nooit als ik moe ben. Ik probeer positief te blijven ten opzichte van de anderen. We hoeven nog maar een paar wedstrijden. Ik voel me goed, er komen grote uitdagingen aan en ik kijk ernaar uit om met frisse benen te spelen."