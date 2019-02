Verdriet in Emmen: "Iedereen op en rond het veld kon het kraken horen"

FC Emmen kreeg woensdag een flinke klap te verwerken. Nicklas Pedersen staat maanden buitenspel vanwege een knieblessure.

De aanvaller verliet de training dinsdag voortijdig vanwege knieklachten en nader onderzoek heeft uitgewezen dat de schade ernstiger is dan in eerste instantie werd gehoopt: zwaar kniebandletsel en een revalidatie van enkele maanden.



Pedersen, 31 jaar, zit in zak en as. "Het is verschrikkelijk. Ik ben verdrietig en gefrustreerd", vertelt de Deen donderdag in gesprek met RTV Drenthe. "Ik had de club dolgraag geholpen in de strijd tegen degradatie. Niet dat ik nu denk dat ze het niet gaan redden, maar ik had echt ontzettend graag mijn steentje bijgedragen." Pedersen is sinds afgelopen zomer actief voor FC Emmen, dat hem transfervrij overnam van het Belgische KV Mechelen.



Pedersen voelde meteen dat het mis was. "Ik stapte op de voet van Nick Bakker en verdraaide mijn knie. Iedereen op en rond het veld kon het kraken horen. Ik heb het al eens meegemaakt. De pijn was deze keer wel wat minder heftig, maar ik wist dat het foute boel was."” De aanvaller, die voorheen voor onder meer FC Groningen speelde, kwam tot vier doelpunten in twaalf duels. Die treffers maakte hij als invaller door middel van dubbelslagen tegen FC Groningen en PSV.



Het is voor Pedersen, die samen met Anco Jansen gedeeld clubtopscorer is, de tweede keer dat hij met kruisbandletsel kampt. "Natuurlijk hoop ik weer op niveau terug te komen, want voetbal is mijn leven, maar als de artsen me zeggen dat het risico te groot is dan ga ik dat zeker niet lopen." Pedersen ondertekende afgelopen zomer een contract voor een jaar, met een optie voor nog een jaar.