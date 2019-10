Verbijstering om 'onhandige' uitspraak Mbappé: "Begint op Neymar te lijken"

Kylian Mbappé produceerde dinsdag als invaller een hattrick in de uitwedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Club Brugge (0-5).

De aanvaller van tekende daarnaast voor een assist. Mbappé zei na afloop dat hij wilde bewijzen dat de kampioen van Frankrijk niet zonder hem kan, een uitspraak die totaal verkeerd is gevallen bij oud-aanvaller Christophe Dugarry. Laatstgenoemde is bang dat de Franse spits hetzelfde pad volgt als zijn ploeggenoot Neymar.

Mbappé, die in de groepsfase van de nog geen basisplaats heeft gehad, zette zijn bewijsdrang na afloop van het duel in Brugge kracht bij. "Ik was graag als basisspeler begonnen, daar heb ik ook aan gedacht. Het is echter de beslissing van de trainer (Thomas Tuchel, red.) en die heb ik maar te accepteren. Ik wilde als invaller wel laten zien dat het zonder mij verdraaid lastig is om resultaten te boeken."

"Het was zeer onhandig van Mbappé om dat te zeggen", houdt voormalig wereldkampioen Dugarry zich niet in bij RMC Sport . "Ik kom misschien wat hard over, maar ik wil niet dat mijn droom over Mbappé in duigen valt. Ik ben van mening dat hij steeds meer op Neymar gaat lijken. Hij maakt op mij in ieder geval een zeer individualistische indruk."

Neymar leek afgelopen zomer terug te keren bij omdat hij het naar verluidt niet meer naar zijn zin had in Parijs, maar een deal met PSG kwam ondanks verschillende onderhandelingspogingen nimmer van de grond.

Mbappé wordt al het gehele seizoen geplaagd door blessureleed. De aanvaller miste in het begin van deze jaargang zes wedstrijden op rij wegens een spierblessure en hij is sinds augustus niet meer aan de aftrap verschenen bij een duel van PSG. Zijn contract in het Parc des Princes loopt nog bijna drie jaar door, al waren er in de afgelopen transferperiode al de nodige hardnekkige geruchten over een overstap richting .