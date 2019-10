Verbijstering om boete voor Ajax: "Dit heb ik nooit eerder vernomen"

Ajax kreeg donderdag een boete van achttienduizend euro opgelegd door de UEFA.

Die boete volgde anwege 'improper conduct of the team' (vijf of meer gele kaarten) in de -wedstrijd tegen (0-3 overwinning). Ofschoon de hoogte van de boete wellicht niet direct tot paniek zal leiden op de burele van de Amsterdamse club, is Kees Kwakman vol verbazing.

kreeg begin deze maand in Mestalla met André Onana, Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Joel Veltman, Lisandro Martínez en Quincy Promes liefst zes keer een gele kaart. Kwakman vindt het verbazingwekkend dat dat de Amsterdammers is komen te staan op een boete van achttienduizend euro, zo laat hij donderdagavond optekenen in het televisieprogramma Voetbalpraat van FOX Sports .

"Ik was verbaasd. Dit heb ik nog nooit eerder vernomen. Ik vind dat best wel raar", steekt de oud-voetballer van onder meer en van wal. "Volgens mij is het aan de scheidsrechter om dat te bestraffen. En als jij zeven keer iemand neertrapt dan krijg je zeven keer geel."

Volgens Kwakman willen de zes gele kaarten die Ajax ontving tegen Valencia niet per se zeggen dat het elftal van trainer Erik ten Hag zich onsportief gedroeg.

"Je hebt wel eens vaker wedstrijden waarin er acht gele kaarten vallen, misschien in totaal negen, waarvan je afvraagt of het nou wel zo'n schoppartij was. Het hoeft toch niet meteen te betekenen dat je loopt te schoppen?"