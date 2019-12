Verbeek kan het niet geloven: "Hij verdient wél vierenhalve ton!"

Gertjan Verbeek ziet een terugkeer bij sc Heerenveen in de toekomst wel zitten.

De 57-jarige coach van Adelaide United uit Australië heeft het nog naar zijn zin als trainer, maar wil ooit graag beleidsbepaler worden. Een functie zoals het directeurschap bij de Friese club, waar Verbeek eerder als trainer actief was, ziet hij wel zitten.

Volgens Verbeek kan menig Eredivisionist een kwaliteitsimpuls in de top van het bedrijf gebruiken. "Er is behoefte aan kennis", zegt de oefenmeester in een interview met Voetbal International. "Ik vind niet dat wij heel veel goede directeuren hebben. Ik weet ook niet of ik een goede directeur ben, maar ik wil het wel proberen."

Verbeek is van mening dat bij de tijd heeft stilgestaan in vergelijking met andere clubs. De coach vraagt zich af of de organisatievorm van de huidige nummer acht van de wel goed is.

Volgens Verbeek is Cees Roozemond als enig directeur zonder voetbalachtergrond toch dominant op technisch vlak. "Dat kan niet. Voetbal moet altijd leidend zijn."

Dat Heerenveen besloot verdediger Doan Van Hau uit Vietnam aan te trekken, is volgens Verbeek illustratief voor het gebrekkige beleid bij de club. "Mensen die hem kennen, zeggen allemaal dat-ie niet goed genoeg is. Maar hij verdient wél vierenhalve ton, en de hele kleedkamer weet dat."

"Commercieel denken, zeggen ze dan. Abracadabra-verhalen zijn het. Zou ik nooit goedkeuren. Nooit!"