Verbeek doet belofte bij aanstelling Adelaide United: "Ik kan niet wachten"

In navolging van Gertjan Verbeek heeft nu ook Adelaide United de aanstelling van de trainer bevestigd.

De club meldt op de clubwebsite dat de Nederlander voor twee seizoenen is vastgelegd. "Ik ben enorm verheugd dat ik aan de slag ga bij Adelaide United en ik kan niet wachten om aan deze prachtige uitdaging te beginnen", laat Verbeek weten op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever.

"Ik volg het Australische voetbal nu al enige tijd en heb bewondering voor de werkethiek en passie die de Australiërs hebben voor het spelletje", zegt de ex-trainer van onder meer sc , en . "Ik kom naar Zuid-Australië om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren en een hongerig en competitief team te smeden. Ik kan de fans van Adelaide United beloven dat ons team hard zal werken en we hen zullen vermaken met voetbal van hoog niveau. Mijn familie en ik hebben veel zin om te beginnen."



"Gertjan heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij neemt een hoop ervaring mee naar Adelaide United en daar kunnen wij en het Zuid-Australische voetbal van profiteren", reageert voorzitter Piet van der Pol. "Zijn passie en liefde voor het voetbal gaat niet alleen van positieve invloed zijn op het voetbal van de senioren, maar ook in de jeugd en bij de vrouwentak. We zijn zeer verheugd met de komst van Gertjan als onze nieuwe hoofdtrainer."



De Australische competitie gaat pas in oktober van start, maar Verbeek zal al eerder aan de slag moeten. "Het bekertoernooi spelen ze voorafgaand aan het seizoen", zei de 56-jarige trainer woensdagavond tegenover FOX Sports . "Het is vanwege de afstanden heel moeilijk om oefenduels in te plannen, waardoor ze het bekertoernooi naar voren hebben gehaald. Eind juli, begin augustus is al de eerste bekerwedstrijd."