Verbeek: "Ajax blijft volharden in het tiki-taka-voetbal"

Ajax ging zaterdagavond pijnlijk onderuit bij Heracles Almelo en volgens Gertjan Verbeek hebben de Amsterdammers geen duidelijk plan B.

De analist vertelt aan FOX Sports dat Ajax niet in staat is om de tactiek te wijzigen als het slecht gaat. Een van de voorgangers van Erik ten Hag, Peter Bosz, kreeg de kritiek te verduren dat hij te veel vasthield aan zijn eigen speelwijze en geen 'plan B' had. "Maar dat hebben ze onder Ten Hag ook niet", stelt Verbeek. "Ze blijven, ook in deze wedstrijd, volharden in het tiki-taka-voetbal, het opbouwen vanuit achteren en de vrije man zoeken."



Volgens de voormalig trainer van onder meer Heracles toonde de thuisploeg veel durf tegen Ajax. "Heracles heeft het lef gehad om de hele wedstrijd vroeg te storen, al rond het zestienmetergebied van Ajax, en dat ging zó vaak fout. Heracles pakte Ajax waar ze heel kwetsbaar zijn. Als ze dit ook tegen Real Madrid gaan doen, staan ze met 4-0 achter na twintig minuten."



"Het was onvoorstelbaar amateuristisch", zegt Verbeek, doelend op een moment in de slotfase waarin ongemakkelijk samenspel tussen Daley Blind en André Onana uitmondde in een grote kans voor Kristoffer Peterson. "Alsof ze niet meer kunnen voetballen. Maar we moeten ook alle complimenten aan Heracles geven. Hun gekozen strategie heeft twee keer 45 minuten lang goed uitgepakt."