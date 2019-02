Verbeek (62) zet volgens voetbalbond Oman punt achter lange carrière

Pim Verbeek is naar verluidt geen coach meer. De voetbalbond van Oman meldt via de officiële kanalen dat de Nederlander stopt bij de nationale ploeg.

Ook wordt er gemeld dat Verbeek na ruim dertig jaar in het trainersvak definitief zou gaan stoppen. Het dienstverband bij Oman zou dus de laatste klus zijn geweest voor de 62-jarige Rotterdammer.



De voetbalbond meldt dat Verbeek zelf zijn ontslag indiende, naar verluidt vanwege persoonlijke omstandigheden. Verschillende bestuurders zijn toen in een spoedberaad om de tafel gegaan. In de bespreking is besloten het vertrek van de Nederlander te accepteren. "Verbeek heeft zijn dankbaarheid en waardering uitgesproken naar de voetbalbond, de technische staf en de spelers", zo klinkt het.



Verbeek werd in januari met Oman uitgeschakeld in de Azië Cup. Het land uit het Midden-Oosten verloor in de achtste finales in Abu Dhabi met 2-0 van Iran. Verbeek was eerder actief bij onder meer Feyenoord, De Graafschap en Fortuna Sittard. Ook was de Rotterdammer bij verschillende landen werkzaam, zoals bij Zuid-Korea, Australië en Marokko.