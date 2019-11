Verbazing om goal Ajax: "VAR lekker aan de koffie met tompoezen"

Ajax heeft gemazzeld in de eerste helft tegen FC Utrecht, zo is het oordeel van Pierre van Hooijdonk en Mario van der Ende.

De ploeg van trainer Erik ten Hag zocht na 45 minuten de kleedkamer op met een 3-0 voorsprong. Het was op basis van het spelbeeld een meer dan logische tussenstand, maar volgens de analist en de oud-scheidsrechter had het tweede doelpunt van de Amsterdammers nooit goedgekeurd mogen worden.

Halverwege de eerste helft kreeg Quincy Promes aan de linkerflank de ruimte voor een voorzet, die terechtkwam bij Dusan Tadic. De Serviër trok naar de eerste paal en schoot van dichtbij raak in het dak van het doel. Het was het 100ste -doelpunt van in 2019.

Het was voor het eerst sinds 1995 dat een club minstens 100 keer scoorde in kalenderjaar. Destijds lukte dat Ajax (125) en (107). In de aanloop naar de treffer stond Daley Blind echter op de hak van Sander van de Streek, zo viel op te maken uit televisiebeelden.

De VAR bekeek de beelden, maar vond niet dat er sprake was van een duidelijke fout van arbiter Bas Nijhuis. Zodoende werd Nijhuis niet naar de kant gehaald om de beelden zelf te bekijken en bleef de treffer staan.

Lees beneden verder

"VAR lekker aan de koffie met tompoezen en beeldscherm uitzetten a.u.b., wat een lachertje", schrijft Van Hooijdonk op Twitter. Voormalig Eredivisie-arbiter Van der Ende vindt de regels omtrent het toepassen van de VAR te wensen overlaten.

"Het huidige VAR-project is gedoemd tot mislukken omdat VARs dit seizoen is opgedragen scheidsrechterlijke beslissingen zoveel mogelijk te ondersteunen in plaats van arbitrale fouten te corrigeren. Vorig seizoen was de 2-0 zeker afgekeurd omdat vooraf overtreding werd gemaakt", zo stelt Van der Ende.

Ajax was in de veertiende minuut op voorsprong gekomen dankzij Donny van de Beek, die vijf minuten voor rust ook de 3-0 produceerde.