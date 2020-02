Verbazing in Nederland over 'racisme' van Ron Jans: "Wat een waanzin"

Ron Jans zette vrijdag een stap terug als trainer van FC Cincinnati.

De trainer wordt verweten racistisch taalgebruik te hebben geuit en de Major League Soccer heeft een onderzoek ingesteld Jans zou zich schuldig hebben gemaakt aan het gebruik van het woord 'nigger'.

Hij zou het woord hebben gebruikt in de kleedkamer van FC Cincinnati toen hij meezong met een lied. Naar aanleiding van het incident ontving de een klacht van de Amerikaanse spelersvakbond. Oud-collega's en spelers met wie Jans werkte, zijn verbijsterd.

Hans Nijland werkte jarenlang met Jans samen bij en noemt de 61-jarige oefenmeester 'een mensenmens'. "Hij maakt geen onderscheid. Nooit. Zwart, geel, bruin of wit, homo's en hetero's, iedereen is bij hem gelijk", benadrukt de voormalig algemeen directeur in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Dus Ron Jans en racisme? Wat een waanzin! Wie hem een beetje heeft leren kennen in Amerika, moet dat toch ook weten?"

In zijn tijd bij stond Jans tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika erop dat de selectie een bezoek bracht aan Robbeneiland. "Vond-ie belangrijk om dat te laten zien. Voor mij is het onbestaanbaar dat hij nu in een racismezaak wordt genoemd", benadrukt Nijland, wiens zoon Stef destijds voor PEC speelde.

"Kijk naar al die donkere jongens die onder hem hebben gevoetbald. Voetballers die, alleen al bij FC Groningen, fantastische avonturen met hem hebben beleefd."

Eén van die spelers was Gibril Sankoh. "Ik heb 6,5 jaar met Ron gewerkt", zegt de nu assistent-trainer van FC Groningen Onder-17. "Mensen mogen denken en zeggen wat ze willen. Maar ik zeg je: Ron Jans is geen racist." Ook Adriaan Visser vindt het verhaal niet bij Jans passen.

De voorzitter van PEC was recent op bezoek in de Verenigde Staten en bezocht onder meer het slavernijmuseum geweest in Cincinnati. "Kwam er met een brok in mijn keel vandaan. Ron was al eerder naar het museum geweest en had precies dezelfde ervaring."

"Weet je wat het is? Het is zó ongelooflijk moeilijk om je tegen dit soort dingen te verdedigen. Dit nieuws rolt over je heen, je kunt er eigenlijk niets tegen doen. Ik vind het buitengewoon vervelend voor Ron, die ik als een zeer correcte man ken."

Ook Bram van Polen benadrukt dat 'iedereen die Jans kent, weet dat hij geen racist is'. "Ron staat altijd voor iedereen klaar. Wat ik aan hem waardeerde, is dat hij heel geïnteresseerd was in de mens achter de voetballer. En daarin maakte hij nooit onderscheid."

FC Cincinnati liet vrijdag weten onaangenaam verrast te zijn door de beschuldiging. De club begrijpt de ernst van de zaak en verleent alle medewerking aan het onderzoek. Tot het onderzoek is afgerond doet Jans een stapje terug als trainer van FC Cincinnati.

Bij de Amerikaanse club zijn ook Jürgen Locadia en Maikel van der Werff actief. Gerard Nijkamp is technisch directeur in Cincinnati. Op 1 maart begint FC Cincinnati met een uitwedstrijd tegen New York Red Bulls aan het nieuwe seizoen in de MLS.