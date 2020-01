Verbazing bij Mourinho na berichtgeving over 'clash' op trainingsveld

José Mourinho ontkent dat hij een aanvaring heeft gehad met Danny Rose op de training van Tottenham Hotspur.

Volgens de Daily Mail kregen de manager en Engels international woorden tijdens een oefensessie, maar volgens de manager is daar niets van waar, zo liet hij dinsdag weten op een persconferentie.

"Spanning in de lucht? Ik weet niet wat je bedoelt. Ik heb geen probleem met hem", aldus de Portugese trainer tegenover de Engelse media.

Rose behoorde afgelopen weekend niet tot de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen en daar baalde hij volgens de tabloid stevig van.

Tijdens de uitlooptraining op zondag zou de 29-jarige verdediger verhaal hebben gehaald bij Mourinho. Volgens ooggetuigen liepen de gemoederen hoog op tijdens het gesprek.

In aanloop naar de wedstrijd van woensdagavond tegen Norwich City gaf Mourinho tekst en uitleg. "Op donderdagavond voor de wedstrijd tegen Watford kreeg ik een telefoontje van mijn medische staf."

"Ik kreeg te horen dat Danny hen had gebeld over een blessure aan zijn rug en dat hij een dag later niet zou trainen", zo wordt Mourinho dinsdag geciteerd door de BBC.

"Het was daarom een verrassing voor mij toen ik hem vrijdag op het trainingsveld zag verschijnen. Maar ik had besloten om te spelen met Japhet Tanganga en hield Ryan Sessegnon achter de hand op de bank. Dat is de situatie."

Rose is dit seizoen geen vaste basisspeler bij Tottenham. De 29-voudig international kwam deze jaargang tot dusver tot zestien wedstrijden in alle competities.

Onder Mourinho kwam hij slechts een keer in actie. Het contract van de ex-speler van onder meer Leeds United, Watford en Sunderland loopt door tot aan de zomer van 2021.