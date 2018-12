Verbannen Riechedly Bazoer krijgt geen medewerking van Wolfsburg

Riechedly Bazoer heeft het zwaar bij FC Porto. De 22-jarige middenvelder is nog altijd verbannen uit de selectie.

Trainer Sergio Conceição verweet zijn pupil een gebrek aan discipline . VfL Wolfsburg, die de ex-Ajacied dit seizoen verhuurt, gaat niet meewerken aan een oplossing tijdens de winterse transferperiode.

Bazoer verscheen tijdens de interlandperiode na vier vrije dagen te laat op de training bij Porto. "We roeien allemaal dezelfde kant op, maar als iemand buiten de boot gaat hangen, waardoor die misschien langzamer gaat varen, kan ons dat het kampioenschap kosten. Iedereen die niet met ons mee wil roeien, heeft dus een probleem", verklaarde Conceição begin december.



Na de straf werd er gesuggereerd dat Bazoer mogelijk kan terugkeren naar Wolfsburg, maar de Duitse club wil niet meewerken aan een voortijdige terugkeer. "Nee, dat gaat niet gebeuren", zo meldt technisch directeur Jörg Schmadtke, geciteerd door Sportbuzzer . Bazoer ligt tot medio 2021 vast bij Wolfsburg, dat de middenvelder in januari 2017 overnam van Ajax.



Eind oktober maakte Bazoer zijn officiële debuut in het eerste elftal van Porto na een langdurige schouderblessure. In de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou kwam hij zeven minuten voor tijd binnen de lijnen. Een week later was de zesvoudig Oranje-international in de bekerwedstrijd tegen Varzim (4-2) nog trefzeker in het Estádio do Dragão.