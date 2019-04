Vente en Feyenoord accepteren schikkingsvoorstel na rode kaart bij beloften

Dylan Vente is de komende twee wedstrijden niet inzetbaar bij Feyenoord, zo melden de Rotterdammers woensdag via de officiële kanalen.

De jonge spits ontving maandag tijdens de wedstrijd van Jong tegen Jong een rode kaart en zijn club laat nu weten het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB te hebben geaccepteerd.



Dit betekent dat Vente een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk, opgelegd heeft gekregen. Die straf geldt voor alle wedstrijden van Feyenoord, totdat de hoofdmacht twee duels heeft gespeeld. Vente moet daardoor de eerstkomende twee thuiswedstrijden die de Rotterdammers in de tegen en spelen aan zich voorbij laten gaan.



De negentienjarige aanvaller kwam dit seizoen vooralsnog tien keer in actie in de Nederlandse hoogste afdeling, maar wist in die wedstrijden nog niet het net te vinden. Afgelopen zondag maakte hij in de wedstrijd tegen dik vijf minuten voor tijd zijn entree als vervanger van Nicolai Jörgensen.