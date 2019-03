Veltman wil zich terugvechten: "Maar ik besef ook dat de hiërarchie is veranderd"

Joël Veltman maakte vorige maand zijn rentree in het shirt van Ajax tegen NAC Breda. Tegen Real Madrid viel hij ook verdienstelijk in.

De verdediger stond lange tijd aan de kant nadat hij vorig seizoen zwaar geblesseerd was geraakt aan zijn knie. De voorste kruisband van zijn rechterknie was afgescheurd en hij had negen maanden nodig om volledig te herstellen. "Mijn gezicht is een woestijn. Ik huil bijna nooit. Nu wel", zegt Veltman. Een lange en onzekere periode brak aan voor de rechtsback annex centrumverdediger. Inmiddels is hij weer terug en kreeg hij zelfs minuten in de Champions League.

Het was niet de eerste keer dat Veltman te maken kreeg met een zware blessure. Als A-junior stond hij ook al geruime tijd aan de kant. Zijn blessure van vorig seizoen ervaarde hij anders. "Tijdens mijn eerste blessure was ik een onbekende jeugdspeler en kon ik daarna aansluiten bij Jong Ajax om vervolgens mijn debuut te maken", legt Veltman uit in het Algemeen Dagblad. "Nu is alles anders. Natuurlijk moet ik me weer in de picture spelen. Maar ik besef ook dat de hiërarchie is veranderd."



Ten Hag nam vorig seizoen de aanvoerdersband af van Veltman, die al niet meer zeker was van een vaste basisplaats. De trainer koos voor de talentvolle Matthijs de Ligt als nieuwe aanvoerder. "En dat vind ik volkomen logisch. Ik zal weer voor mijn plek moeten knokken. Daar ga ik vol voor. Maar weet je, ergens was het ook wel prima om even niet in de spotlights te staan. Als het slecht gaat, is het makkelijk om mij eruit te pikken", aldus de 27-jarige Veltman. "Als Ajax slecht speelt, is het makkelijk om mij naar beneden te halen. Jij weet toch ook hoe dat gaat? Het raakt me niet meer, maar toch is het lekker om even niets over je heen te krijgen. Begrijp me niet verkeerd, maar als ik toch iets positiefs moet noemen van de afgelopen zware periode, is dat het."



Het contract van Veltman loopt door tot medio 2020. Na dit seizoen gaat de verdediger met de clubleiding om de tafel om te praten over zijn toekomst. Net zoals voor zijn blessure lijkt een nieuwe uitdaging aanstaande. "Al ben ik nu vooral bezig om écht weer helemaal fit te worden. We zitten in een cruciale periode van het seizoen waarin ik nog een belangrijke rol kan spelen. De titel is het grote doel. Dáár gaat het nu om."