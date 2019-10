Veltman vergist zich al en Blind grapt over 'gevaar': "Ik voel het meteen"

Ajax won zondag met 4-0 van Feyenoord, waardoor de Amsterdammers met een ruime voorsprong aan kop gaan in de Eredivisie.

Aangezien en verloren van respectievelijk (0-4) en (0-2), staat al zes punten voor op de rest. Daley Blind en Joël Veltman moeten wennen aan het feit dat de club reeds de eerste positie op de ranglijst bezet.

"Het is lekker om zes punten achter te staan... Euhm, voor! Ik ben zo gewend aan een achterstand dat ik er nog steeds over praat", grapt Veltman in gesprek met Ajax Life. "Je krijgt nu al verhalen dat Ajax herfstkampioen is of erger, maar daar moet je niet naar luisteren. Iedereen weet hoe snel een situatie kan omdraaien. Wij ook."

Lees beneden verder

Blind kan zich niet zo snel voor de geest halen wanneer hij zo riant aan kop ging. "Ik had het er net met Siem (de Jong, red.) ook al even over", zegt de routinier in gesprek met NuSport. "Dit is de eerste keer dat wij met Ajax voor de winterstop bovenaan staan met een voorsprong. Ja, dat is gevaarlijk, ik voel meteen de druk", lacht Blind.

De Oranje-international is het doorgaans gewend om tijdens het seizoen de achtervolging in te zetten. "Daarom ben ik de eerste die roept dat we er zeker nog niet zijn. Ik heb al een keer dertien punten achtergestaan en ben nog kampioen geworden. Dat zou ook een keer andersom kunnen gebeuren. Ik juich niet te vroeg", besluit Blind.

Ajax speelt vrijdagavond een uitwedstrijd tegen . Op 15 december, in de voorlaatste speelronde voor de winterstop, staan de Amsterdammers tegenover AZ (uit).