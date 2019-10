Veltman snapt frustratie onder fans: "Maar om dat zo te uiten gaat wat ver"

Ajax kreeg afgelopen week te horen dat het woensdag geen uitfans mee mag nemen naar Londen voor de Champions League-confrontatie met Chelsea.

De UEFA legde de Amsterdammers deze straf op vanwege vermeende ongeregeldheden rondom het bezoek van aan van begin deze maand.

Als reactie op deze sanctie protesteerden de supporters van de club zaterdagavond in en rondom het stadion van door fakkels en vuurwerk af te steken, waar door Joël Veltman weer met een frons naar gekeken werd.

"Ik dacht eerst dat het vanaf Waalwijk-kant kwam, maar uiteindelijk gingen de Ajax-fans ook nog met fakkels aan de gang", reageert de verdediger voor de camera van AT5 na de nipte 1-2 overwinning op RKC.

"Misschien was het opgezet, ik weet het ook niet precies, maar vrij direct daarna kwamen de fakkels van de Ajax-fans ook."

Veltman denkt dat de actie te maken heeft met de straf die Ajax opgelegd kreeg door de UEFA. Hij is het echter niet eens met de manier waarop de supporters dit aangepakt hebben.

"Ik heb het er met jongens over gehad die erbij waren in Valencia en zij zeiden dat er eigenlijk helemaal niets was gebeurd. Natuurlijk spring je weleens om te juichen, dat kon ook drie keer. Dan kan er weleens wat breken, maar wat ik van die jongens hoorde is dat er niks gebeurd is", legt hij uit.

"Ik snap hun teleurstelling, maar om dat zo te uiten gaat wat ver", is hij wel kritisch op de achterban. Voor Ajax rest er weinig anders dan de straf te accepteren en Veltman vindt het jammer dat de uitfans er niet bij zullen zijn op Stamford Bridge.

"In Engeland zitten de fans er meestal bovenop en zeker Europees hebben we gezien hoe belangrijk ze voor ons zijn. Dat ze er niet bij zijn is dus een teleurstelling."