Veltman: "Mensen dachten dat we hen zouden pakken, maar het was kansloos"

Ajax staat binnenkort wellicht voor de tweede keer in drie in jaar een Europese finale. Joël Veltman was erbij in de Europa League-finale van 2017.

De verdediger heeft geen prettige herinneringen aan de eindstrijd in Zweden. verstoorde de droom van de Amsterdamse club door er met een zakelijke overwinning vandoor te gaan (0-2).



De rechtsbenige verdediger waakt voor onderschatting van , de tegenstander van in de halve finale van de . "Dat speelde ook in 2017", verklapt Veltman in gesprek met Ajax Life. "Mourinho had het niet op de rails en in de halve finale tegen mazzelden ze toen John Guidetti in blessuretijd een grote kans miste. Veel mensen dachten dat we Manchester United zouden pakken, maar in de finale gingen we er kansloos vanaf. Dat was ook een belangrijke les uit dat seizoen."



De Noord-Hollander waagt zich dan ook niet aan uitspraken over een nieuwe finaleplaats voor Ajax. "Laten we eerst maar eens proberen om die finale ten koste van Tottenham te bereiken. Stel dat dit lukt, dan tref je of . Dan zijn we honderd procent zeker de underdog. Maar dat is nu allemaal nog niet aan de orde. Wij moeten ons volledig op Tottenham richten. Verder vooruitkijken heeft geen zin", geeft de multifunctionele verdediger als advies mee aan zijn ploeggenoten.



Veltman mag door de blessure van Noussair Mazraoui waarschijnlijk rekenen op een basisplaats in Londen. Hij is na een lange absentie terug op het gewenste niveau, al had de buitenwacht de nodige twijfels. "Ik wist dat ik het conditioneel kon volhouden. Ik ben fit en kan alles doen. Waarom zou mijn niveau dan lager zijn? Een van de fysio's vertelde me dat ik hiervoor jarenlang veel wedstrijden speelde. Dat gaat niet zomaar uit je systeem", aldus de Ajacied.