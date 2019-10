Veltman licht opponent bij Chelsea uit: "Ik heb vooral naar hem gekeken"

Voor Ajax wacht woensdagavond in de Champions League de thuiswedstrijd tegen Chelsea.

Joël Veltman benadrukt in gesprek met NUsport dat er bij de Amsterdammers geen sprake van onderschatting zal zijn. Daarnaast is de 27-jarige verdediger in het bijzonder op zijn hoede voor Tammy Abraham, de jonge aanvalsleider van .

"Van onderschatting zal geen sprake zijn. Chelsea blijft Chelsea. Ze hebben zeker nog wel wat goede spelers. Ik heb vooral naar hun spits gekeken, de 22-jarige Tammy Abraham. Hij is een paar keer verhuurd, maar doet het nu heel goed", zo wijst Veltman naar de jonge spits, die de voorbije jaren werd verhuurd aan Bristol City, Swansea City en Aston Villa en dit seizoen namens Chelsea al goed was voor negen doelpunten in twaalf officiële wedstrijden.

"Ik weet niet of we het met deze stand verplicht zijn om door te gaan, die druk wordt vooral van buitenaf opgelegd, maar natuurlijk willen we dat wel. Zeker na vorig seizoen, dan wil je niet al uitgeschakeld zijn na de groepsfase", stelt de verdediger.

verzamelde na overwinningen op OSC (3-0) en (0-3) zes punten uit de eerste twee -wedstrijden. Chelsea heeft er drie, na een 0-1 nederlaag tegen Valencia en een 1-2 zege op Lille OSC.

"We laten het wel structureel zien in de Champions League. We spelen dan gewoon ons eigen spelletje, zoals we dat ook tegen RKC deden in de openingsfase van de tweede helft", blikt Veltman nog kort terug op het met 1-2 gewonnen uitduel met van afgelopen zaterdag. "Iedereen deed daarin wat 'ie moest doen. Dan maakt het niet uit of je nou speelt tegen RKC of Chelsea. Dan zijn we gewoon een heel goed team met veel kwaliteiten. Er komt ook altijd iets extra's in je naar boven in de Champions League."