Veltman kon naar Fortuna Sittard: "Dat ging uiteindelijk niet door"

Joël Veltman werd deze week door Italiaanse media in verband gebracht met Juventus.

Samen met spelers als Denzel Dumfries ( ), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Achraf Hakimi (door verhuurd aan ) en Youcef Atal (OGC Nice) zou de Ajacied in beeld zijn om de rechtsbackpositie te bekleden in Turijn. Een jaar geleden was er minder belangstelling voor de Oranje-international, die toen nog herstellende was van een zware knieblessure. zou destijds op de komst van de 27-jarige verdediger hebben gehoopt.

Veltman raakte aan het einde van het seizoen 2017/18 zwaar geblesseerd aan zijn knie, waarna hij in de tweede helft van vorig seizoen terugkeerde in het eerste elftal bij . Fortuna Sittard bood zich aan om Veltman tijdelijk over te nemen.

"Dat heeft Sjoerd Ars (technisch directeur, red.) verteld", zegt commentator Mark van Rijswijk bij het programma Voetbalpraat van FOX Sports . "Vorig jaar januari moest Veltman minuten gaan maken (na zijn blessure,red.) en dat kon dus niet bij Jong Ajax. Fortuna wilde hem toen huren. Toen hebben ze hem aangeboden: hij kan bij ons komen, dan kan hij bij ons minuten gaan maken . Bij ons speelt hij uiteraard. Dat ging uiteindelijk niet door."

Veltman kwam vorig seizoen nog tot veertien wedstrijden voor Ajax in alle competities. Dit seizoen heeft hij een vaste basisplaats onder trainer Erik ten Hag. "Veltman bewijst dit seizoen dat hij redelijk stabiel is toch?", vult analist Kees Kwakman aan over Veltman, die zichzelf terug in het heeft geknokt.

Hij denkt dat de Ajacied goed in de zou passen. "In Italië is het natuurlijk wel wat meer op het verdedigen zelf gericht. Dat kan Veltman denk ik heel erg goed. Verdedigend is hij dit seizoen op nog bijna geen foutje te betrappen, op wat domme overtredingen na. Rugani en De Sciglio bij Juve, Chris Smalling bij , dan kan Veltman daar toch ook gewoon spelen?"