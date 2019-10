"Veltman is een cadeautje van Koeman, ze horen bij hetzelfde bureau"

Aad de Mos heeft hoge verwachtingen van PSV-rechtsback Denzel Dumfries.

De trainer in ruste vindt verwacht dat de verdediger zal uitgroeien tot de vaste rechtsback van het . Mede door de blessure van Kenny Tete koos bondscoach Ronald Koeman de afgelopen transferperiodes voor Dumfries en Joël Veltman op de rechtsbackpositie. De Mos vindt het vreemd dat laatstgenoemde tegen Wit-Rusland de voorkeur kreeg boven Dumfries.

Het Nederlands elftal won vorige week met 3-1 van Noord-Ierland, maar maakte allesbehalve een sterke indruk. De Mos vond Dumfries echter wel een goede wedstrijd spelen. "Ik vond hem heel goed, in tegenstelling tot veel mensen. Ik vond dat het onterecht is dat De Roon en Dumfries werden geslachtofferd", zegt De Mos in een podcast van het Eindhovens Dagblad.

"Dumfries is wat mij betreft de nummer één rechtsback van het Nederlands elftal", vervolgt De Mos, die vindt dat de Oranje-international over specifieke kwaliteiten beschikt. "Hij is altijd dreigend, zoals ook bij . Hij heeft ook altijd die drive naar voren toe. Natuurlijk zijn zijn voorzetten niet altijd even goed, maar dat geldt ook voor de linkerkant", aldus De Mos, doelend op Daley Blind.

Waar Dumfries tegen Noord-Ierland de negentig minuten vol maakte, zat hij tegen Wit-Rusland de hele wedstrijd op de bank. Ook in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland kreeg Veltman de voorkeur boven Dumfries. "Dat is elke keer een cadeautje van Koeman, omdat ze verbonden zijn aan hetzelfde makelaarsbureau, denk ik dan", aldus De Mos, die liever de PSV-back ziet spelen.

"Dumfries is gewoon een goede rechtsback. Hij is geen buitencategorie, maar dat gaat hij wel worden. Het zou mij verbazen als Dumfries geen vaste plaats zal krijgen."