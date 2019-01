Veltman: "Ik was zenuwachtiger dan voor de Europa League-finale"

Joël Veltman maakte vrijdag na acht maanden blessureleed voor het eerst zijn opwachting bij de Ajax, wat momenteel actief is in de Florida Cup.

De voormalig aanvoerder erkent dat hij behoorlijk gespannen was voor het duel met Flamengo: "Ik moet zeggen: ik was zenuwachtiger dan voor de Europa League-finale. Gek om te zeggen, maar zo voelt het wel", zegt de verdediger in gesprek met VTBL . "Daar staat meer druk op en hierop eigenlijk niet. Het begint al een beetje als het matchday is. Als je wakker wordt, denk je: vanavond gaat het gebeuren. Dan zit je in de bus er naartoe en begin je een beetje te malen: hoe zal die wedstrijd gaan?"



"Ik wist nog niet wanneer ik zou spelen, dat hoorde ik pas een kwartier voor we naar buiten gingen voor de warming-up. Erik ten Hag zei: 'Je komt erin als rechtercentraal. Daar voel je je heel lekker bij en dat is gewoon comfortabel.'" Ajax, dat met veel reserves speelde, moest in de strafschoppenreeks uiteindelijk het hoofd buigen voor Flamengo: 4-3.



De Amsterdamse club hervat de Eredivisie op zondag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De ploeg van Ten Hag staat momenteel twee punten achter op koploper PSV, dat het op dezelfde datum opneemt tegen FC Emmen. Ajax is daarnaast nog actief in de KNVB Beker en de Champions League.