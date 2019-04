Veltman: "Ik hoef geen beelden van Ronaldo op te vragen"

Joël Veltman hoopt dat Cristiano Ronaldo woensdag 'gewoon' in actie kan komen in de eerste Champions League-kwartfinale tussen Ajax en Juventus.

"Waarschijnlijk gaat Cristiano wel spelen, maar het is maar de vraag of ik speel", benadrukt Veltman in gesprek met De Telegraaf. "Hopelijk heb ik laten zien dat ik mag spelen. Het is aan de trainer om te bepalen of Rasmus Kristensen of ik speel." De verwachting is echter dat Veltman de plek mag invullen van de geschorste Noussair Mazraoui.



"Ik hoop dat ik Ronaldo mag dekken", reageert Veltman op de vraag wat hij van Ronaldo verwacht. "Ik hoef geen beelden van hem op te vragen. Een wereldspeler, top van de wereld. Wat moet je nog over hem zeggen? Je moet gewoon lekker fel zijn en hopen dat je je momenten kan pakken voorwaarts."



De afwezigheid van Ronaldo zou de kansen van op succes in principe vergroten, maar Frenkie de Jong hoopt dat de Portugees speelt. "Ik hoop dat Ronaldo is hersteld van zijn blessure en speelt. Hij is een topspeler en waarschijnlijk is de kans dat wij winnen zonder hem groter dan met hem", erkent de middenvelder. "Maar ik wil tegen de beste voetballers spelen en de beste voetballers verslaan."



"Anders krijg je weer: 'Ajax won wel, maar zonder die of die'. We gaan altijd voor de grootste uitdaging en bovendien gun ik het niemand om geblesseerd te zijn." Geen enkele voetballer maakte in Europees verband meer doelpunten tegen Ajax dan de Portugees: zeven treffers.



Veltman ziet als de favoriet voor de -eindzege. "Soms ziet het er niet uit, dat Italiaanse voetbal, als ze zich met zijn allen terugtrekken, maar met Ronaldo hebben ze dit seizoen ook aanvallende kwaliteiten die top zijn", wordt de verdediger door de Volkskrant geciteerd. Hij weet dat de kopkracht van de Portugees er mag zijn. "Timing is zestig procent. Mijn sprongkracht kan nog verbeteren. Die is pas over een paar maanden weer helemaal top."