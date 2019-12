Veltman doet boekje open over kleedkamerhumor bij Ajax

Joël Veltman maakt al jarenlang deel uit van de hoofdmacht van Ajax en de verdediger deelde in die tijd met veel verschillende spelers de kleedkamer.

Veltman is zelf een groot liefhebber van kleedkamerhumor en in het verleden moesten een aantal ploeggenoten het dan ook ontgelden. "Tijgerbalsem in onderbroeken en we hebben ook weleens de auto van Frenkie de Jong helemaal ingeseald met bakpapier."

"Dat heb ik samen met Daley Blind gedaan", vertelt hij met een glimlach bij Bij Andy in de Auto. "Frenkie deed het uiteindelijk wel slim, want hij had mijn auto meegenomen. Stond ik daar op de parkeerplaats."

"Hij had de sleutel gepakt en ik had geen auto meer. Toen heeft Daley me thuis afgezet, de volgende dag toen we terugkwamen was de auto weer helemaal schoon."

Doordat hij zelf zijn medespelers vaak in de maling nam, moet Veltman het echter ook regelmatig ontgelden. Eén incident van een paar jaar geleden is hem het meest bijgebleven: "De mooiste tijd was met Davy Klaassen, Diederik Boer, Mike van den Hoorn."

"Ik maakte alleen maar grapjes, dus dat stapelde zich op en dat stapelde zich op. Op een gegeven moment wilde ik naar mijn auto lopen en toen zag ik opeens aan de achterkant een vis tussen de ruitenwisser en het raam zitten. Ik dacht: 'Dat kan ik nog wel hebben.'"

Lees beneden verder

Aan de voorkant en in de auto bleken zich echter ook de nodige vissen te bevinden: "Ik keek door het raam en zag ik op het dashboard zo'n grote vissenkop liggen met allemaal olie, het lekte overal. Er lagen ook allemaal garnalen onder de stoelen."

"Ik dacht: 'Nee, dat meen je niet.' Dus ik de deur openen en het stonk meteen als een vishal. Ik ben er zo vaak mee naar de wasstraat geweest maar ik heb zeker zeven weken in die stank gereden."

Veltman weet nog steeds niet wie verantwoordelijk is voor deze grap: "Ik denk Boer of Nick Viergever. We hebben een groepsapp en er wordt nog steeds over gelachen."