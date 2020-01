Veltman: "Als dit soort berichten naar buiten komen, zal het wel rond komen"

Steven Bergwijn is bezig met een vertrek bij PSV, met Tottenham Hotspur als zijn volgende werkgever. Een akkoord lijkt een kwestie van tijd.

Bij is men niet rouwig om het aanstaande vertrek van de aanvaller uit de . Joël Veltman heeft Bergwijn, vorig jaar nog gelinkt aan een transfer richting Ajax, namelijk hoog zitten.

"Ik lees de berichten hierover, het is nog niet bevestigd denk ik, maar als dit soort berichten naar buiten komen, zal het vaak wel rond komen", geeft Veltman na de smadelijke 2-1 nederlaag van Ajax tegen tegenover VTBL zijn mening over de transferperikelen in Eindhoven.

"Voor is het een teleurstelling en voor ons is het goed dat hij vertrekt. Het is een goede speler. Maar nogmaals, we weten allemaal dat PSV in een mindere fase zit", verwijst Veltman naar de aanstaande confrontatie tussen Ajax en PSV.

De ploeg van trainer Ernest Faber komt zondag op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. "We spelen thuis, het maakt niet uit in welke vorm zij zijn. We moeten gewoon winnen."

Veltman weet dat Bergwijn vorig jaar bijna naar Ajax was gekomen. Een overgang met een vermeende transfersom van veertig miljoen euro ging echter niet door. "Het was vorig jaar zomer dat het een beetje speelde, dat weet je nooit natuurlijk. Het kan alle kanten op, zoals je nu ziet."

De gesprekken tussen PSV en Tottenham over Bergwijn zijn momenteel in volle gang. PSV zou meer willen ontvangen dan het door the Spurs voorgestelde bedrag van dertig miljoen euro. De Telegraaf rept maandag over een ‘recordbedrag’, wat betekent dat de transfersom boven de 38 miljoen euro komt te liggen, aangezien Hirving Lozano ( ) vorig jaar zomer voor de duurste uitgaande transfer ooit van PSV zorgde.