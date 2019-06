Veldwijk hoort nieuws via Twitter: "Ze zaten niet zo gezellig bij het eten"

Lars Veldwijk bereidt zich momenteel voor op de Afrika Cup.

De spits van maakt deel uit van de definitieve selectie van Zuid-Afrika en hoopt met zijn land hoge ogen te gooien op het eindtoernooi. Veldwijk geeft in gesprek met FOX Sports aan dat hij via een merkwaardige wijze van zijn uitverkiezing hoorde.

"Eigenlijk via Twitter", aldus Veldwijk, wiens vader afkomstig is uit Zuid-Afrika. "We kwamen van de training af. We wisten dat er nog drie jongens moesten afvallen. We wilden het eigenlijk zaterdagavond doen, maar hij (bondscoach Stuart Baxter, red.) besloot het naar zondag te verplaatsen. We kwamen van het trainingsveld en ik had net gedoucht. We zaten in de eetzaal om aan de lunch te beginnen."



"Ik open Twitter nog even en de trainer had een persconferentie gegeven. Dus zo kwam ik erachter", lacht Veldwijk. "Toen heb ik gekeken welke drie jongens afvielen. Die zaten niet zo gezellig bij het eten. Hij heeft wel in een persoonlijk gesprek gezegd dat ze er niet bijzaten. Daarna hebben ze het trainingskamp verlaten", aldus Veldwijk.



De spits geeft aan dat het organisatorisch soms beter kan en wijst naar de vlucht naar het trainingskamp in Dubai. "We zouden allemaal in dezelfde vlucht zitten. Toen kwamen we aan en toen waren we opeens over drie vluchten verspreid. Nu gaan we allemaal de vlucht van morgen nemen. Je moet nagaan: iedereen heeft een of twee tassen bij zich op het vliegveld, een hele groep die moet vliegen en uiteindelijk zijn we allemaal weer weggegaan."